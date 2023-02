У компании уже не хватает ресурсов на все планы.

Французская компания Ubisoft пытается заверить инвесторов, что все в компании нормально, переживать не имеет смысла. И Ив Гиймо делать это умеет, сколько отмазок, и все рабочие.

Напоминаю, что в конце прошлого года компания отменила кучу неанонсированных игр. Также тогда компания вновь перенесла Skull and Bones, и было очевидно, что у Ubisoft не хватает ресурсов для работы. Но, благо отмененные проекты были не такими уж популярными и крупными. Да, а кто будет отказываться от франшизы, которая приносит доход?

Кроме того стало известно, что компания сократила некоторых сотрудников, без объявлений правда. Таким образом из компании ушел например разработчик-ветеран Жан Гесдон. И сегодня Ив Гиймо, генеральный директор компании объяснился перед инвесторами, и показал результаты компании за последний квартал.

Самая главная причина, по которой было решено отменить некоторые проекты — их было банально слишком много. Компания решилась делать настолько много проектов, что просто не хватило ресурсов. На самом деле в компании дела идут хорошо, и все очень спокойно. У больших франшиз проблем точно не будет, заверил Ив Гиймо.

Мы отменили несколько игр, потому что нам нужно было освободить место для других игр, которые находятся в разработке в компании, и это действительно помогает всем другим играм, которые хорошо продвигаются — Ив Гиймо.

Ив Гиймо сказал, что теперь у компании есть необходимое количество проектов в разработке. Теперь появились и ресурсы, и деньги. В 2024 финансовом году компания готовится релизнуть много игр. Все они в будущем потребуют команду для того, чтобы их обновлять. И вот поэтому, было решено избавиться от некоторых игр, которые не особо важны для Ubisoft.

Да, количество игр значительно сократится. Но, это даст больше ресурсов для других проектов. Все же хотят Assassin`s Creed, а не абсолютно новую идею в новой вселенной. Также Ив Гиймо косвенно подтвердил, что проекты будут поддерживаться некоторое время после релиза новым контентом. Ну, добавят косметику в однопользовательскую игру, и назовут это революционным обновлением.

Ознакомиться со списком всех игр, которые запланированы на 2024 финансовый год можно здесь. Главное, чтобы компания не решилась переносить проекты, как это было сделано с Skull and Bones. Обещание это хорошо, но его еще сдержать надо, а Ubisoft обещания сдерживает также хорошо как разработчики The Day Before. Но, надежды есть.