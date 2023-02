По всей видимости, техногигант готов предпринять самые радикальные меры для защиты сделки.

реклама

Microsoft собирается вновь защищать свою многомиллиардную сделку с Activision. По данным Reuters, компания готова к закрытому слушанию Европейского Союза 21 февраля.

Довольно интересная ситуация, если учитывать документ с возражениями ЕС, который был отослан техногиганту пару недель назад. Еще можно вспомнить про CMA и FTC, и они также полностью против сделки, по крайней мере предварительные выводы по расследованию показывают именно такой результат. По всей видимости Microsoft решила защищаться по закону. По информации издания, компания попросила у Европейского Союза провести закрытое слушание. На нем компания желает защитить свою сделку, и аргументировать, почему сделка должна состояться. Как ожидается, после этого компания предложит меры по исправлению ситуации (уступки).

В частности, компания может напомнить про 10-летнее обязательство с Nintendo, которое обязует компанию выпускать Call of Duty на Nintendo десять лет. Также компания может напомнить регулятору о том, что такое же предложение было отослано Sony, и она его отвергла. По мнению японской компании такое предложение является "неадекватным". Также Microsoft может напомнить, что она предлагала Sony заключить соглашение связанное с Call of Duty и PlayStation Plus.

В общем и целом компания собирается вспомнить все те действия, которые были предприняты для принятия сделки. Почему? Да потому что регуляторы так и не поменяли свое решение, и продолжают стоять на своем: "сделка опасна для конкуренции и Sony".

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Тем временем хочу напомнить, что Sony активно противодействует сделке. По информации японская компания встречалась с руководителями комиссии ЕС в Брюсселе, и обсуждала сделку. По всей видимости разговор пошел не на пользу Microsoft. Сами руководители Microsoft считают, что Sony не хочет, чтобы сделка завершилась в пользу Microsoft, и японцы постоянно напоминают регуляторам, что в итоге Call of Duty станет эксклюзивом Xbox, как было с играми от Bethesda. А что, доля правды в таких заявлениях тоже есть.