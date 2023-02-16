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Microsoft собирается вновь защищать свою многомиллиардную сделку с Activision. По данным Reuters, компания готова к закрытому слушанию Европейского Союза 21 февраля.
Довольно интересная ситуация, если учитывать документ с возражениями ЕС, который был отослан техногиганту пару недель назад. Еще можно вспомнить про CMA и FTC, и они также полностью против сделки, по крайней мере предварительные выводы по расследованию показывают именно такой результат. По всей видимости Microsoft решила защищаться по закону. По информации издания, компания попросила у Европейского Союза провести закрытое слушание. На нем компания желает защитить свою сделку, и аргументировать, почему сделка должна состояться. Как ожидается, после этого компания предложит меры по исправлению ситуации (уступки).
В частности, компания может напомнить про 10-летнее обязательство с Nintendo, которое обязует компанию выпускать Call of Duty на Nintendo десять лет. Также компания может напомнить регулятору о том, что такое же предложение было отослано Sony, и она его отвергла. По мнению японской компании такое предложение является "неадекватным". Также Microsoft может напомнить, что она предлагала Sony заключить соглашение связанное с Call of Duty и PlayStation Plus.
В общем и целом компания собирается вспомнить все те действия, которые были предприняты для принятия сделки. Почему? Да потому что регуляторы так и не поменяли свое решение, и продолжают стоять на своем: "сделка опасна для конкуренции и Sony".
Тем временем хочу напомнить, что Sony активно противодействует сделке. По информации японская компания встречалась с руководителями комиссии ЕС в Брюсселе, и обсуждала сделку. По всей видимости разговор пошел не на пользу Microsoft. Сами руководители Microsoft считают, что Sony не хочет, чтобы сделка завершилась в пользу Microsoft, и японцы постоянно напоминают регуляторам, что в итоге Call of Duty станет эксклюзивом Xbox, как было с играми от Bethesda. А что, доля правды в таких заявлениях тоже есть.