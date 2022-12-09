Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Стала известна дата тестирования The Division Resurgence
Мобильный прорыв от Ubisoft, или провал, поймем уже в 2023 году.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

Компания Ubisoft начинает активно развивать себя на мобильной платформе, ведь в текущем или начале следующего года должно выйти сразу несколько крупных free-to-play мобильных проектов на Android и iOS, среди них мобильная версия Rainbow Six, бета-тестирование которого завершилось совсем недавно, и Tom Clancy's The Division Resurgence, тестирование коего намечено на декабрь текущего года.

Как сообщает аккаунт Twitter Ubisoft, первые избранные приглашения на закрытое тестирование шутера будут рассылаться начиная с сегодняшнего дня всем зарегистрировавшимся игрокам. В целом, процесс принятия и входа в игру не отличается от теста Rainbow Six - вам также придется получить письмо, ибо воспользоваться чужой ссылкой или APK невозможно, игра не будет скачивать кеш, либо вообще заблокирует аккаунт при попытке входа.

The Division Resurgence это мобильный free-to-play проект, который был представлен компанией Ubisoft в июле текущего года, и это — адаптация классического геймплея The Division под мобилки. Разработчики сохранили самый важный функционал, но и ввели дополнительные функции, характерные для бесплатных проектов. Среди того, что мы видели в трейлере, это камера от третьего лица, открытый мир и ARPG-подобное развитие снаряжения. Ubisoft уже провела несколько небольших тестов, однако все они проходили только после того, как пользователи подписывали документ о неразглашении информации, именно потому, в сети утечек по проекту почти не найти, не то, что Rainbow Six (после бета-тестирования будет много роликов по проекту, ибо документ подписывать более не придется).

Новое тестирование охватывает большинство устройств под управлением Anrdroid, и продлится до 22 декабря. Однако важно отметить, что на релизе поддерживаться устройств будет куда больше, чем есть на данный момент. Чтобы узнать, поддерживается ли ваше устройство, необходимо попробовать найти игру по поиску в Google Play и предварительно зарегистрироваться — если все успешно, значит поддерживается, а если нет, выхода, кроме как ожидать релиза — не имеется. Ubisoft также намекнула, что пройдет еще несколько больших тестирований перед релизом, так что релиз The Division состоится в следующем году.

Прогресс в закрытом бета-тестировании The Division Resurgence не будет перенесен в готовую игру. Также разработчики отметили, что ограничений для контент-мейкеров нет, то бишь на YouTube и другие площадки можно выкладывать любые ролики, в любом количестве.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Напомню, что The Division Resurgence не связана с основной франшизой, да, тут остались геймплейные механики, однако сюжет и герои совершенно новые, как и фракции с улицами. Вернутся популярные функции, по типу "Темной зоны" из The Division.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ubisoft #the division #мобильная игра #бета-тестирование #бета-тест #the division resurgence
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft работает сразу над несколькими проектами серии Assassin's creed
Ubisoft выпустила заключительное обновление Assassin's Creed Valhalla
Первой части игры Assassin's Creed недавно исполнилось 15 лет, разберём историю появления ассасинов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
68
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
13
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
24
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
7
В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
11
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
1
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Ученые обнаружили на Марсе огромный мантийный плюм - это значит, что планета геологически активна
1
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
4
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
2
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
6
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
5
На Украине были уничтожены HIMARS и MARS-II в ходе декабрьских боев
20
Эмулятор PlayStation 4 под названием FpPS4 умеет запускать десятки игр
3
Фильм "Черный Адам" принесет до 100 млн долларов убытков по итогу проката в кинотеатрах
9

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
12
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
149
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
149
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
The Callisto Protocol - Рецензия
34
Главные игры декабря 2022 года
23
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
66
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
14
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
91
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
58

Сейчас обсуждают

LMK
06:37
В конце Тимошенко )))))))))))))))))
Трейлер Atomic Heart под песню «Арлекино»
SVG4K
06:37
Увидим что будет, че вестись.
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
Дмитрий Костин
06:34
Что за дикий фотошопинг на фото? Ракета толщиной в 5 раз больше, чем отверстие в пусковой установке.
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Роман Ильягулов
06:29
А и фиг с ними пускай удавятся Нам от этого ни жарко ни холодно Сейчас зайди на маркет Ноутов нет! Асусов ленов асеров Вместо них чуви, дигма хипер иру итд... Вернее, некитайские есть но по облачным ц...
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
FelsheR-БАН100534
06:20
Так негритоска и не успела домашние пирожки в русской тюрьме высрать))
Кем был на самом деле Виктор Бут
JohnnyCerezo
06:18
Начнут пихать длсс 3.0 во все игры подряд, вынуждая переходить на 40 серию
Следующую архитектуру NVIDIA обещает представить в 2024 году
Giant_calmar
06:17
За 300 баксов возьму 2
Первые результаты Radeon RX 7900 XT в Geekbench позиционируют видеокарту между GeForce RTX 3080 и Ti
Алексей Уткин
06:16
Я пользователь андроид. И вроде должен был согласиться со статьёй. Но не, это же видимо у чела бомбануло в одном месте, что бы такое написать. И андроид, и яблоко нормальные телефоны, у каждого свои д...
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
&lt;TopUpdate&gt;
06:14
Лол, нвидии понравилось, что майнеры скупают видеокарты по любой цене. А тут геймеры оказываются не хотят столько переплачивать.
Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4080 в Великобритании упала до 1099 фунтов стерлингов
Gringo
06:12
Тут недавно выяснил, что стим больше не продает игры в России. При попытке купить вылетает ошибка "данный продукт не доступен в этом регионе".((
Главные игры декабря 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем