Мобильный прорыв от Ubisoft, или провал, поймем уже в 2023 году.

реклама

Компания Ubisoft начинает активно развивать себя на мобильной платформе, ведь в текущем или начале следующего года должно выйти сразу несколько крупных free-to-play мобильных проектов на Android и iOS, среди них мобильная версия Rainbow Six, бета-тестирование которого завершилось совсем недавно, и Tom Clancy's The Division Resurgence, тестирование коего намечено на декабрь текущего года.

Как сообщает аккаунт Twitter Ubisoft, первые избранные приглашения на закрытое тестирование шутера будут рассылаться начиная с сегодняшнего дня всем зарегистрировавшимся игрокам. В целом, процесс принятия и входа в игру не отличается от теста Rainbow Six - вам также придется получить письмо, ибо воспользоваться чужой ссылкой или APK невозможно, игра не будет скачивать кеш, либо вообще заблокирует аккаунт при попытке входа.

The Division Resurgence это мобильный free-to-play проект, который был представлен компанией Ubisoft в июле текущего года, и это — адаптация классического геймплея The Division под мобилки. Разработчики сохранили самый важный функционал, но и ввели дополнительные функции, характерные для бесплатных проектов. Среди того, что мы видели в трейлере, это камера от третьего лица, открытый мир и ARPG-подобное развитие снаряжения. Ubisoft уже провела несколько небольших тестов, однако все они проходили только после того, как пользователи подписывали документ о неразглашении информации, именно потому, в сети утечек по проекту почти не найти, не то, что Rainbow Six (после бета-тестирования будет много роликов по проекту, ибо документ подписывать более не придется).

Новое тестирование охватывает большинство устройств под управлением Anrdroid, и продлится до 22 декабря. Однако важно отметить, что на релизе поддерживаться устройств будет куда больше, чем есть на данный момент. Чтобы узнать, поддерживается ли ваше устройство, необходимо попробовать найти игру по поиску в Google Play и предварительно зарегистрироваться — если все успешно, значит поддерживается, а если нет, выхода, кроме как ожидать релиза — не имеется. Ubisoft также намекнула, что пройдет еще несколько больших тестирований перед релизом, так что релиз The Division состоится в следующем году.

Прогресс в закрытом бета-тестировании The Division Resurgence не будет перенесен в готовую игру. Также разработчики отметили, что ограничений для контент-мейкеров нет, то бишь на YouTube и другие площадки можно выкладывать любые ролики, в любом количестве.

Напомню, что The Division Resurgence не связана с основной франшизой, да, тут остались геймплейные механики, однако сюжет и герои совершенно новые, как и фракции с улицами. Вернутся популярные функции, по типу "Темной зоны" из The Division.