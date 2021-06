Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ожидания нового Far Cry были действительно долгими и увлекательным, как и секретный Rainbow Six Quarantine, наконец-то Ubisoft расскажут нам подробности об этих играх на предстоящей конференции Ubisoft Forward, которая пройдет 12 июня, и начнется в 21:00 по МСК. На конференции точно раскроют множество информации связанной с RS Quarantine, а также проведет демонстрацию с показом геймплея игры, трейлером и вручением нового названия шутеру. На 99% уверен, что на той же конференции, станет известна дата релиза игры, да и все прояснится. Также вместе с этим Ubisoft расскажут больше об грядущем Far Cry 6, возможно и какой-нибудь трейлер либо геймплейный ролик будет показан фанатам, чего уж точно ждут многие. Вместе с этим, юбики покажут множество информации по новому контенту в своих играх, игр довольно много, среди них выделю: Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege и Watch Dogs: Legion. Конечно Ubisoft не раскрыли все данные об грядущей конференции, а потому фанатам стоит ожидать и сюрпризы от компании, хотя я даже предположить не могу, что они могут показать на данный момент, кроме двух больших тайтлов (RS Quarantine и FC6). Пресс-шоу пройдет в 21:00 по московскому времени, а в 23:00 вы увидите разговор с разработчиками RS Siege, именно они сделают несколько приятных анонсов для фанатов.