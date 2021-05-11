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Battlefield 6: EA намекнули, что игру покажут уже в июне

Возможно, что они также покажут какой-либо тизер к игре, либо что-то другое, как сообщали инсайдеры, уже в этом месяце.
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Несомненно все ждут новых подробностей про Battlefield 6, анонс и трейлер игры, и это событие как никогда близко, возможно, что игру покажут уже в июне, об этом намекнула EA в своем Twitter. Скорее всего игру покажут на игровой конференции, и это с одной стороны хорошо, а с другой печально, почему? Дел в том, что инсайдеры сообщали нам, что трейлер покажут уже на этой неделе, что-ж, похоже это не так. Возможно лишь одно, что в этом месяце, разработчики покажут нам маленький тизер, еще фотографий с игры, или что либо еще в таком духе, а представят игру полностью уже в июне, тогда все будут в плюсе, как разработчики, так и инсайдеры, ведь их информация будет подтверждена, а скорее всего так и будет. Также разработчики таким образом могут подогреть интерес фанатов к трейлеру, и его будут ждать больше людей, как следствие больше просмотров, а потом и покупок. Напомню, релиз игры ожидается в этом году, скорее всего к концу осени-началу зимы, так что ждем!

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И ещё напомню вам почему все думали об выходе трейлеры игры на этой неделе, дело в том, что музыкальная группа 2WEI выйдет два игровых трейлера с их саундтреком, а именно эта группа делала саундтреки для таких игр: League of Legends, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends и самое главное — Battlefield V. 

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