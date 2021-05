Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несомненно все ждут новых подробностей про Battlefield 6, анонс и трейлер игры, и это событие как никогда близко, возможно, что игру покажут уже в июне, об этом намекнула EA в своем Twitter. Скорее всего игру покажут на игровой конференции, и это с одной стороны хорошо, а с другой печально, почему? Дел в том, что инсайдеры сообщали нам, что трейлер покажут уже на этой неделе, что-ж, похоже это не так. Возможно лишь одно, что в этом месяце, разработчики покажут нам маленький тизер, еще фотографий с игры, или что либо еще в таком духе, а представят игру полностью уже в июне, тогда все будут в плюсе, как разработчики, так и инсайдеры, ведь их информация будет подтверждена, а скорее всего так и будет. Также разработчики таким образом могут подогреть интерес фанатов к трейлеру, и его будут ждать больше людей, как следствие больше просмотров, а потом и покупок. Напомню, релиз игры ожидается в этом году, скорее всего к концу осени-началу зимы, так что ждем!

"Words that rhyme with Soon: June. Boom" - Скоро - Июнь - Бум.

И ещё напомню вам почему все думали об выходе трейлеры игры на этой неделе, дело в том, что музыкальная группа 2WEI выйдет два игровых трейлера с их саундтреком, а именно эта группа делала саундтреки для таких игр: League of Legends, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends и самое главное — Battlefield V.