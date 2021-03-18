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Ghost of Tsushima: студия рассказала как они разрабатывали боевую систему

Это было очень сложно для них.
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Ghost of Tsushima: игра про самураев в открытом мире, неудивительно что там есть много моментов, когда необходимо начать бой с противником, и потому Брайан Флеминг — соучредитель студии Sucker Punch рассказал, насколько сложно было создать боевую систему в игре, и сделать ее реально хорошей, чтобы она понравилась игрокам, и это у них точно получилось, бои в Ghost of Tsushima очень хорошие и атмосферные. На разработку боевой системы в игре ушло 6 лет, вы представляете насколько тяжело было все это создать? Брайан сообщил, что почти все работали над системой — Дизайнеры, программисты, аниматоры и так далее. Как я сказал выше, бои в Ghost of Tsushima могут произойти где угодно, что также подчеркнул и Брайан, и вот из-за того пришлось так серьезно потрудиться для создания всего этого, кстати ещё можно сравнить эту игру с Cyberpunk 2077, ведь киберпанк разрабатывался тоже очень долго. Ghost of Tsushima вышла летом прошлого года на PlayStation 4, но сейчас доступна и на некстген консоли PS5 по обратной совместимости, игра получила множество номинаций и стала одной из наилучших игр в прошлом году. Ну а от себя — я советую пройти эту игру хотя бы наполовину, а лучше конечно пройти всю сюжетку до конца, вы получите хорошие эмоции.

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