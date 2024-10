В ходе проходящего в Киеве Международного форума оборонной промышленности Украина подписала ряд соглашений с чешским концерном Czechoslovak Group о сотрудничестве, в частности, в производстве артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм на украинской территории.





В ходе проходящего в Киеве второго Международного форума оборонной промышленности DFNC2, компания "Украинская бронетехника" подписала ряд соглашений с чешским концерном Czechoslovak Group (CSG) о сотрудничестве, в частности, в производстве артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

По данным украинского издания "Militarnyi", одно из соглашений с Czechoslovak Group касается поставок комплектующих, в то время как другое предполагает лицензирование производства боеприпасов, включая передачу технологии и документации для изготовления артиллерийских снарядов.

Ожидается, что процесс лицензирования производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм будет завершен к концу 2024 года, а производство планируется начать в начале 2025 года. По словам генерального директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, планируется, что в следующем году будет произведено и поставлено около 100 000 единиц боеприпасов, а в 2026 году их количество увеличится до более чем 300 000 единиц. Подготовка оборудования для такого производства уже началась. Владислав Бельбас уточнил, что производство корпусов будет осуществляться как в Украине, так и в Чехии, что позволит увеличить объемы производства и снизить себестоимость готовой продукции.

По сообщениям украинских СМИ, соглашение между "Украинской бронетехникой" и Czechoslovak Group поможет решить ключевые вопросы снабжения вооруженных сил Украины необходимыми боеприпасами, в частности 155-мм осколочно-фугасными снарядами типа 155 MM HE M107, а также снарядами дальнего действия – 155-мм HE ER-BB VMK/MKM (дальность их действия 43 км с базовым выпускным модулем) и 155-мм HE ER-BT VMK/MKM (дальностью 37 км с хвостовым модулем). Кроме того, планируется производство других типов артиллерийских снарядов и танковых снарядов калибра НАТО. Указывается, что это сотрудничество является частью стратегии развития Czechoslovak Group, о чем упомянул ее генеральный директор Михал Стрнад. Он отметил, что компания рассматривает возможность долговременного производственного партнерства с украинскими компаниями, в частности, в области артиллерийских боеприпасов. Помимо производства снарядов, чехословацкий концерн также планирует производить в Украине другую оборонную продукцию, среди которой запасные части для бронетехники и изделия из бронированной стали.

Czechoslovak Group является одним из крупнейших производителей артиллерийских снарядов в Европейском Союзе, объединяющим производственные мощности нескольких европейских заводов, таких как MSM, ZVS, VOP в Словакии, FM Granada в Испании и других. Компания также планирует вложить значительные средства в создание совместных оборонных предприятий в Украине для укрепления оборонного сектора этой страны.

Как указывают украинские СМИ, Украина в последнее время активно стремится укрепить свою промышленную автономию в сфере обороны. В частности, это касается производства артиллерийских боеприпасов стандарта НАТО с учетом поступления с начала СВО большого количества западной артиллеристской техники. В первой половине 2024 года производство таких снарядов значительно увеличилось, в 25 раз превысив показатели предыдущего года.

Развивая международное партнерство и наращивая внутреннее производство артиллеристских снарядов, оборонный концерн "Укроборонпром" уже организовал крупномасштабное производство 155-мм снарядов при участии ряда предприятий ВПК страна Запада. Так, свою технологическую поддержку и предоставление Киеву необходимой лицензии на производство 155-мм снарядов в последний период оказала Норвегия, что обеспечило более быструю поставку таких весьма востребованных Киевом боеприпасов украинским войскам на линии фронта. Еще одно соглашение, подписанное в этом году с немецкой компанией Rheinmetall, также было направлено на создание в Украине мощностей по крупномасштабному производству боеприпасов калибра 155 мм. По оценкам военных наблюдателей, таким активным наращиванием производства артиллеристских боеприпасов калибра 155 мм Украина явно намерена сделать артиллерию вторым основным средством ВСУ, помимо беспилотного оружия. Кроме того, тем самым Киев старается также еще более заинтересовать блок НАТО своим будущим потенциалом производства артиллеристских снарядов.

Как указывают украинские обозреватели, ожидается, что после ввода в эксплуатацию указанных выше объектов они смогут удовлетворить растущие потребности Украины в боеприпасах.