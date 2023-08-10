Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47 За пост начислено вознаграждение
Распознать онлайн-ботов с помощью капчи становится всё труднее
Для усиления безопасности и отделения людей от онлайн-ботов в свое время были придуманы капчи. Однако сегодня ИИ стал очень изощренным и теперь он может разгадывать капчи менее, чем за 20 секунд.

реклама

Для того, чтобы повысить безопасность и отделить людей от онлайн-ботов в свое время были придуманы капчи.

fin de cette sécurité pour les utilisateurs de Google et Apple – .

реклама

Капча (captchas) – это аббревиатура “полностью автоматизированного общедоступного теста тюринга, позволяющего разделить компьютеры и людей” ( “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”). Капчи представляют собой комбинацию буквенно-цифровых символов, используемых серверами для отличия людей от онлайн-ботов, они обычно просят пользователей решать головоломки, выбирать правильные изображения из предлагаемых для анализа. Капчи помогли сделать веб-сайты более безопасными и в значительной степени свободными от ботов. Двухфакторная аутентификация повышает безопасность и позволяла обеспечить быстрый доступ к веб-сайтам. Но обычно она включает в себя процесс входа в систему, который не всегда подходит для тех, кто хочет оставаться анонимным и конфиденциальным пользователем.

Однако, благодаря быстрому развитию искусственного интеллекта (ИИ), недавние исследования в области безопасности показали, что роботы стали очень изощренными и теперь могут разгадывать капчи менее, чем за 20 секунд, что ставит под угрозу эффективность использования технологии капчи в усилении безопасности.

К сожалению, ИИ играет естественную роль в этой постоянной игре в кошки-мышки, и в результате каждый раз, когда объявляется новый метод, технология ИИ быстро пытается его обойти, что создает трудности для тех, кто пытается защитить своих пользователей. Поэтому объективная реальность ставит сегодня весьма актуальный вопрос: как же можно улучшить работу каждого в интернете, одновременно управляя ботами?

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ии #captcha #борьба с онлайн-ботами
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработан CupidBot - ИИ для договоренностей о свиданиях на Тиндер на базе OpenAI
Есть ли необходимость создания международного надзора за ИИ
Что видят во сне слепые
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
9
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
30
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
+
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Смартфоны Galaxy S23 начинают получать One UI 6.0 Beta на основе Android 14
3
Китайские санкции не сработали – местные производители памяти отдали рынок Samsung и SK Hynix
1
Российскому танку Т-72 исполнилось 50 лет – его совершенствование продолжается и в XXI веке
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
39
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
19
Мирные переговоры в Саудовской Аравии по Украине ни к чему и не привели — американский эксперт
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5

Сейчас обсуждают

Lex001
15:19
Там еще вроде и доблестные украинцы не хотят воевать "до последнего украинца", активно разбегаясь от призыва, кто куда горазд.
Контрнаступление ВСУ затягивается из-за вынужденной смены тактики
32Влад32
15:18
Может предложат уничтожать еще в процессе изготовления?
США предложили уничтожать гиперзвуковые ракеты "противника" ещё до их запуска
Джон Коннор
15:14
Класс
Центробанк РФ предупреждает: предложения о продаже "материальных" цифровых рублей - это обман
ЧВК Вагнер 1
15:10
планы любят тишину . А укрохрюки и щляхоботы могут пока дальше развивать свои фантазии.
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
karbri
15:08
Пульс неприемлемо высокий, особенно для крупного мужчины, ладно бы еще 50 кг девушка была. Времени на подготовку до 17 сентября нет вообще, тут уже надо начинать разгружаться и отдыхать в рамках подго...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Eisbrecher
15:07
>>Что значит "так и остаётся", если 580 всегда была быстрее и даже на твоей же картинке 580 стоит выше со значением 110% от 1066? У вас все хорошо? Или вы с телефона смотрите? На картинке изображено ...
В Китае продают Radeon RX 580 с 16 Гб памяти – видеокарта оказалась медленнее GeForce GTX 1060@6 Гб
Олег Котков
15:07
Скоро дойдёт до того, что, оказывается, трусы одетые на мне так же не являются моими персональными...
Электронная почта не считается персональными данными - решение Верховного суда РФ
Sash33
15:06
@"Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере" (стоимость 53к) Не обессудь, ман, по-моему ты болен, .
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Serezhka
15:04
Объясните кто-нибудь этому идиоту.
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Анатолий Павлюшин
15:03
Рост какой?
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем