Для усиления безопасности и отделения людей от онлайн-ботов в свое время были придуманы капчи. Однако сегодня ИИ стал очень изощренным и теперь он может разгадывать капчи менее, чем за 20 секунд.

Капча (captchas) – это аббревиатура “полностью автоматизированного общедоступного теста тюринга, позволяющего разделить компьютеры и людей” ( “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”). Капчи представляют собой комбинацию буквенно-цифровых символов, используемых серверами для отличия людей от онлайн-ботов, они обычно просят пользователей решать головоломки, выбирать правильные изображения из предлагаемых для анализа. Капчи помогли сделать веб-сайты более безопасными и в значительной степени свободными от ботов. Двухфакторная аутентификация повышает безопасность и позволяла обеспечить быстрый доступ к веб-сайтам. Но обычно она включает в себя процесс входа в систему, который не всегда подходит для тех, кто хочет оставаться анонимным и конфиденциальным пользователем.

Однако, благодаря быстрому развитию искусственного интеллекта (ИИ), недавние исследования в области безопасности показали, что роботы стали очень изощренными и теперь могут разгадывать капчи менее, чем за 20 секунд, что ставит под угрозу эффективность использования технологии капчи в усилении безопасности.

К сожалению, ИИ играет естественную роль в этой постоянной игре в кошки-мышки, и в результате каждый раз, когда объявляется новый метод, технология ИИ быстро пытается его обойти, что создает трудности для тех, кто пытается защитить своих пользователей. Поэтому объективная реальность ставит сегодня весьма актуальный вопрос: как же можно улучшить работу каждого в интернете, одновременно управляя ботами?