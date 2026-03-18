Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vincent_Van_Punchman
Apple выпустила первое фоновое обновление безопасности для iPhone и Mac
Apple начала выпускать оперативные патчи для iOS и macOS, которые не требуют полноценной перезагрузки устройства. Теперь компания может закрывать дыры в системе быстрее, чем когда-либо.

Во вторник, 17 марта, Apple выпустила первое «фоновое улучшение безопасности» для устранения уязвимости в браузере Safari. Это изменение в работе с программным обеспечением указывает на переход компании к более гибкой модели обслуживания экосистемы Apple.

Уязвимость была обнаружена в WebKit — движке, обеспечивающем работу Safari и других браузеров на устройствах Apple. Ошибка позволяла вредоносным сайтам получать доступ к данным сессий, открытых пользователем в соседних вкладках браузера.

ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Ранее для устранения подобных критических брешей требовался выпуск полноценного обновления операционной системы. Это вынуждало пользователей скачивать крупные пакеты данных и тратить время на перезагрузку устройства.

Новый подход позволяет Apple обновлять отдельные компоненты — такие как WebKit или системные библиотеки — независимо от ядра ОС. Процесс установки патча занимает значительно меньше времени, чем стандартное обновление, требуя лишь быстрой перезагрузки. Это подтверждает переход Apple к модульной архитектуре обслуживания ПО. Эти обновления доступны для устройств под управлением iOS, iPadOS и macOS (версии 26.1 и выше).

Смена стратегии отражает изменение приоритетов компании в кибербезопасности. Ранее цикл устранения критических уязвимостей был жестко привязан к графику выхода мажорных обновлений iOS и macOS. Теперь Apple может оперативно реагировать на угрозы, выпуская точечные исправления «на лету».

Это решение направлено на сокращение периода, в течение которого устройства остаются уязвимыми. Поскольку фоновые обновления требуют минимальных действий со стороны пользователя, компания снижает вероятность того, что патчи будут проигнорированы или отложены на неопределенный срок.

Данный шаг сближает модель обновления мобильных устройств с архитектурой современных десктопных браузеров, где исправления безопасности внедряются автоматически и незаметно.

#apple #ios #кибербезопасность #macos #уязвимости #safari #обновления по #webkit
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
4
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
5
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
26
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
10
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Xiaomi представила Watch S5 с четырёхсветодиодным датчиком и точностью ЧСС 98,4%
+
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Стартап OMOWAY выпустил первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X
+
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
1
На канале Bang4BuckPC Gamer протестировали Ryzen 9 9950X3D и RX 9070 XT в играх с трассировкой пути
+
Продажи Resident Evil Requiem перевалили за 6 миллионов копий
+
Коммерсантъ: Эксперты заявили о начале блокировки Telegram в России
1
В Geekbench появился 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 565 на архитектуре Zen 6
+

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
8
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
16
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
7
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
1
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
07:57
Так вот именно, что ностальгия не по СССР, а по силе. Если сейчас кругом развесить серпы и молоты + каким-то образом собрать под договором бывшие республики, которые хотят жить нормально и отоползают ...
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
megard
07:42
Интересно Роскосмос сколько спутников вывел за те еже 7 лет? Хоть 10 шт наберется? )
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
VRoman
07:30
Прикольно, но шумно
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
Geronox
07:00
Электрокар вообще-то в среднем в 1.5-2 раза дешевле чем аналогичное авто с двс. Цена нового электрокара с переловым оснащением от официального дилера с гарантией и обслуживанием начинается от 36к, а ц...
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
Geronox
06:57
Это много, в прошлом году электрокары заняли уже 20% всех продаж авто в Беларуси, и это двухкратный рост по сравнению с предыдущем годом, с такими темпами через полтора-два года электрокары уже займут...
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
si-cat
06:38
А просто доппланку с С-выходами поставить (благо места на морде вагон) рука не поднялась ??🤣🤣🤣
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
Сергей Анатолич
06:36
Всего 57% испытывают сожаление потому, что 43% родились уже после его распада, а так бы все 100% испытывали сожаление. СССР был государством слово которого было решающим в мире и ни какие американцы с...
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
Иван Лапшин
05:29
Дак вы в итоге включили его? Какой ФПС? Где тесты?
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Wrong_look_by_Krogot
05:25
Из какого серпентария вы, такие змеюки, лезете? Чем вас так жизнь обидела? Что не коммент, то какая-нибудь гадость. Вам лечиться надо.
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
AlexR1973
05:23
К сожалению, он морально устарел. Сам сидел на нем лет 10-12, и заменил на тот, что имеет Type-C выход. А так бы и сидел на нем еще лет 20 - корпус реально самый продвинутый для того времени.
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter