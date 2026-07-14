Разрешение выдано после испытаний в Якутии, где машина совершила 66 полётов и 22 наземные гонки двигателя при морозах до –50 градусов.

Весной 2026 года в Якутии прошли испытания импортозамещённой версии офшорного вертолёта Ми-171А3. Машина подтвердила способность сохранять работоспособность при температурах до –50 градусов Цельсия. По итогам тестов Росавиация выдала официальное одобрение на эксплуатацию воздушного судна в таких условиях. За время испытаний было совершено 66 вылетов и проведено 22 наземных запуска двигателя. Все заявленные характеристики подтверждены и зафиксированы в документах ведомства.

Изображение: Grok

По словам начальника Управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрия Копысова, полученное разрешение расширяет диапазон применения вертолёта. Теперь машина может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок даже в сложных погодных условиях с полётами по приборам.

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Ми-171А3 является первым офшорным вертолётом полностью российского производства. Он создан с учётом строгих нормативов Международной ассоциации производителей нефти и газа, а также требований компаний топливно-энергетического комплекса для выполнения задач над водной поверхностью. Машина способна совершить аварийную посадку на воду при волнении до 5 баллов. Для этого предусмотрены надувные баллонеты, а для эвакуации экипажа — спасательные плоты.

Конструкция вертолёта включает авариестойкий фюзеляж и топливную систему, предотвращающую утечку горючего и возгорание при жёсткой посадке. В конструкцию внесены изменения, касающиеся оборудования для безопасного выполнения полётов над морем. При необходимости Ми-171А3 может быть оперативно переоборудован в поисково-спасательную версию с установкой медицинских блоков, прожекторов и другого специального оснащения.

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов отметил, что предприятие разрабатывает авиационную технику, способную работать в самых суровых климатических условиях. Ми-171А3 призван обеспечить транспортную связь между крупными городами, удалёнными населёнными пунктами и морскими платформами, поэтому вопросам испытаний уделяется повышенное внимание.