Робот принимал монеты и донаты через QR-код. Видео стало вирусным и вызвало шутки в соцсетях: «Неужели в будущем даже нищие останутся без работы?» Организатор акции неизвестен.

В китайском городе Чэнду заметили необычного попрошайку — человекоподобного робота Unitree G1. Машина стояла на коленях на тротуаре, сложив руки в жесте покорности, и просила у прохожих деньги. На табличке было написано: «Нет денег на зарядку». Время автономной работы робота — около двух часов на одной зарядке.

Изображение: futurism.com (обработано ChatGPT)

Прохожие кидали монеты в металлическую банку и сканировали QR-код для перевода донатов. Видео быстро разлетелось по китайским соцсетям, в первую очередь на платформе Rednote. Большинство пользователей отреагировали с юмором. Один из комментаторов пошутил: «Неужели в будущем даже нищие останутся без работы?» Другой едко заметил, что это, видимо, «основной источник дохода Unitree».

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Кто устроил этот перформанс, пока неизвестно — организатор не объявился. Это лишь очередной вирусный ролик из Китая, где бум робототехники достиг небывалого размаха. В последние месяцы китайских гуманоидов снимали за самыми разными занятиями: они бегали полумарафоны, собирали автомобили на заводах и сортировали почту на складах. Однако, как показал этот случай, когда роботы не находят себе применения в серьёзных отраслях, они оказываются на улице — в прямом смысле слова. Пока остаётся только гадать: это была рекламная акция, социальный эксперимент или просто чей-то розыгрыш.