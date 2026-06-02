Турбовинтовой региональный самолёт завершил программу испытательных полётов. Глава ОАК подтвердил готовность машины к получению сертификата типа и началу официальных поставок.

Российский региональный турбовинтовой авиалайнер Ил-114-300 полностью исчерпал программу сертификационных лётных проверок. Теперь воздушное судно ожидает последнего разрешения на выполнение регулярных пассажирских рейсов. О скором получении документа, дающего право на коммерческую эксплуатацию, сообщил руководитель Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Своё заявление он сделал накануне Петербургского международного экономического форума.

По словам Бадехи, турбовинтовая машина находится в полной готовности к запуску официальных поставок заказчикам. Сертификат типа, по его информации, будет оформлен в самые короткие сроки.

Новинка представляет собой результат глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя классического Ил-114. Над созданием обновлённого борта совместно трудились предприятия, входящие в госкорпорацию «Ростех», и инжиниринговый центр компании «Ил».

Ранее в Министерстве промышленности и торговли отчитались о том, что лайнер успешно выдержал дополнительную серию испытаний, проведённых в условиях Крайнего Севера и Арктики. Эти проверки подтвердили способность самолёта работать при низких температурах и в сложных метеоусловиях.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее называл плановые показатели выпуска: до 2030 года российская авиационная промышленность намерена произвести 12 таких воздушных судов. Первые три экземпляра из этой партии предназначены для передачи Второму Архангельскому авиационному отряду, который будет использовать их на местных воздушных линиях.

Таким образом, завершение сертификационных процедур по Ил-114-300 открывает путь к планомерному обновлению парка региональной авиации России, где до сих пор эксплуатируются устаревающие модели.