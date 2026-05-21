Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Британец установил на ирландские волынки электромагнитные усилители для игры в рок-группе
Изобретатель из Великобритании модернизировал ирландскую волынку Uilleann, заменив тростниковую язычковую пластину на самодельную из углеродистой стали и установив электромагнитный звукосниматель. Это позволило ему на равных конкурировать по громкости с электрогитарами и использовать гитарные педали эффектов.

Энтузиаст из Соединённого Королевства завершил многолетний проект по созданию электромагнитных волынок, который он начал ещё в 1996 году. Как рассказал изобретатель на своей странице Hackaday, изначально он модифицировал ирландскую волынку Uilleann, заменив традиционную тростниковую пластину на самодельную из углеродистой стали. Главной мотивацией было желание играть на волынках в рок-группе наравне с электрогитарами, которые благодаря усилителям способны заглушить любой акустический инструмент.

Изображение: Grok 

Волынки Uilleann, известные с XVIII века, обычно создают более мелодичный и мягкий звук по сравнению со своими шотландскими родственницами. Их предшественники часто использовались на полях сражений для поднятия боевого духа, однако даже самый громкий акустический инструмент проигрывает в мощности электрогитаре с усилителем. Решение проблемы нашлось в установке электромагнитного звукоснимателя рядом со стальной язычковой пластиной — это позволило напрямую преобразовывать колебания металла в электрический сигнал, минуя стандартные микрофоны.

Изображение: popsci.com

При использовании обычного микрофона рядом с волынками исполнителю трудно расслышать себя на сцене из-за громких инструментов и ударных. Кроме того, микрофоны захватывают посторонний шум и создают обратную связь в сценических мониторах. Стальная пластина и электромагнитный датчик полностью решают эти проблемы. При этом изобретатель отмечает, что «обратная связь в стиле Джими Хендрикса» всё же возможна, но для этого требуется направить инструмент прямо в динамик с очень высокой громкостью.

Изображение: popsci.com

Современные доработки не ограничиваются электроникой. Мех для волынок сшит из козьей кожи, но внутри него находится ещё один мешок из винила, аналогичного используемому в автомобильных чехлах для сидений. Как рассказывает сам изобретатель, во время выступлений зрители часто собираются вокруг него, а гитаристы в задних рядах недоумевают: звук напоминает электрогитару, но это явно не она, да и гитару невозможно заставить звучать подобным образом. Полные планы конструкции в открытом доступе отсутствуют, однако образцы музыки доступны на сайте создателя.

 

#британия #ирландия #ноу-хау #рок-музыка #uilleann #волынка #музыкальный инструмент
Источник: popsci.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Шарнир из жидкого металла в iPhone Fold может подтолкнуть конкурентов к внедрению этой особенности
Электрокар Xiaomi YU7 GT установил мировой рекорд и опередил Audi RS Q8 Performance.

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter