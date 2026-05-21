Энтузиаст из Соединённого Королевства завершил многолетний проект по созданию электромагнитных волынок, который он начал ещё в 1996 году. Как рассказал изобретатель на своей странице Hackaday, изначально он модифицировал ирландскую волынку Uilleann, заменив традиционную тростниковую пластину на самодельную из углеродистой стали. Главной мотивацией было желание играть на волынках в рок-группе наравне с электрогитарами, которые благодаря усилителям способны заглушить любой акустический инструмент.

Волынки Uilleann, известные с XVIII века, обычно создают более мелодичный и мягкий звук по сравнению со своими шотландскими родственницами. Их предшественники часто использовались на полях сражений для поднятия боевого духа, однако даже самый громкий акустический инструмент проигрывает в мощности электрогитаре с усилителем. Решение проблемы нашлось в установке электромагнитного звукоснимателя рядом со стальной язычковой пластиной — это позволило напрямую преобразовывать колебания металла в электрический сигнал, минуя стандартные микрофоны.

При использовании обычного микрофона рядом с волынками исполнителю трудно расслышать себя на сцене из-за громких инструментов и ударных. Кроме того, микрофоны захватывают посторонний шум и создают обратную связь в сценических мониторах. Стальная пластина и электромагнитный датчик полностью решают эти проблемы. При этом изобретатель отмечает, что «обратная связь в стиле Джими Хендрикса» всё же возможна, но для этого требуется направить инструмент прямо в динамик с очень высокой громкостью.

Современные доработки не ограничиваются электроникой. Мех для волынок сшит из козьей кожи, но внутри него находится ещё один мешок из винила, аналогичного используемому в автомобильных чехлах для сидений. Как рассказывает сам изобретатель, во время выступлений зрители часто собираются вокруг него, а гитаристы в задних рядах недоумевают: звук напоминает электрогитару, но это явно не она, да и гитару невозможно заставить звучать подобным образом. Полные планы конструкции в открытом доступе отсутствуют, однако образцы музыки доступны на сайте создателя.