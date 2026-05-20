Европейское космическое агентство и Китайская академия наук совместно запустили ракету Vega-C с аппаратом SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer). Трёхлетняя миссия будет наблюдать за взаимодействием солнечного ветра с защитным магнитным полем Земли, используя рентгеновские и ультрафиолетовые камеры.

19 мая 2026 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета Vega-C, несущая на борту совместную миссию Европейского космического агентства (ESA) и Китайской академии наук (CAS). Аппарат SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) предназначен для изучения взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Проект стал результатом многолетнего международного сотрудничества и призван ответить на вопросы о том, как именно магнитное поле нашей планеты противостоит космической радиации.

Магнитосфера — невидимый щит, генерируемый ядром Земли на протяжении миллиардов лет защищает планету от губительных потоков заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Без этого барьера жизнь на поверхности была бы невозможна, а сама планета стала бы безжизненным и облучённым камнем. Тем не менее у учёных до сих пор нет полного понимания всех механизмов работы этого защитного поля. «Мы вот-вот станем свидетелями того, чего никогда не видели прежде — земной невидимой брони в действии», — заявил генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

На протяжении ближайшего месяца SMILE с помощью 11 включений двигателей будет постепенно набирать высоту, после чего выйдет на вытянутую эллиптическую орбиту над Северным и Южным полюсами. Фактический сбор научных данных начнётся в июле 2026 года. Аппарат оснащён четырьмя инструментами, включая рентгеновскую и ультрафиолетовую камеры. SMILE стал первой миссией, которая будет наблюдать магнитосферу именно в рентгеновском диапазоне. УФ-оборудование, в свою очередь, сможет фиксировать полярные сияния непрерывно до 45 часов подряд.

Сочетание двух типов данных позволит астрономам лучше понять, как планета реагирует на постоянную бомбардировку солнечным ветром и на корональные выбросы массы. Проект рассчитан на три года. Как пояснил научный сотрудник ESA по миссии SMILE Филипп Эскубе, собранные данные помогут улучшить модели магнитного окружения Земли. Это, в свою очередь, будет способствовать безопасности астронавтов и космических технологий в ближайшие десятилетия. Запуск SMILE знаменует собой важный шаг в международной космической кооперации и открывает новые возможности для изучения физики космической погоды.