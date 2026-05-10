This_is_the_way
Zeekr обновил минивэн 009: 912 лошадей и зарядка за 17 минут
Китайский бренд представил электрический MPV с двумя моторами и батареей CATL нового поколения. Разгон до сотни — 3,9 секунды, запас хода — почти 720 километров. Продажи откроются 19 мая.

Компания Zeekr (входит в группу Geely) анонсировала обновлённый электрический минивэн 009. Публичный дебют состоится 19 мая. Модель уже появилась в китайских реестрах и была показана на Пекинском автосалоне, где открыли предзаказ.

Обновлённый Zeekr 009. Источник:interestingengineering.com

Покупателям предложат три комплектации: семиместная Ultra, семиместная Ultra+ Qijia и шестиместная Ultra+ Executive. Новинка получила процессор Thor-U, который выдаёт 700 триллионов операций в секунду. Система автономного вождения H7G-ASD включает более 70 активных функций безопасности.

Главное изменение — силовая установка. Двухмоторная версия переведена на 900-вольтовую архитектуру. Это позволило использовать новейшие батареи CATL типа 6C Qilin.

Одномоторный вариант выдаёт 310 киловатт, разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды и проезжает до 740 километров на одной зарядке. Двухмоторный — 680 киловатт (912 лошадиных сил), разгон до сотни за 3,9 секунды и запас хода около 720 километров.

Батарею можно зарядить с 10% до 80% за 19 минут (одномоторная версия) или за 17 минут (двухмоторная). В минивэне установлена закрытая двухкамерная пневмоподвеска и двухклапанные электромагнитные амортизаторы CCD.

Продажи предыдущей версии 009 были нестабильны. В 2024 году в среднем продавали около тысячи машин в месяц, но в ноябре случился всплеск — 4201 автомобиль. Zeekr надеется, что обновлённая модель вернёт интерес к премиальному электромобилю.

Захватывающее видео о производстве Zeekr 001. Источник: Youtube-канал The Wheel Network

Минивэн с почти девятьюстами лошадьми и разгоном как у суперкара — это смелое решение. Zeekr явно метит не в семейный сегмент, а в нишу для богатых энтузиастов. В Европе и США такие машины, наверно,  назвали бы «убийцей спорткаров».

#китай #электромобиль #geely #быстрая зарядка #zeekr #китайский автопром #китайский автомобиль #китайский автопроизводитель #минивен
Источник: interestingengineering.com
