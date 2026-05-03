Под британским городом скрыто более тысячи искусственных пещер, вырезанных на протяжении последних 1000 лет. Сегодня это самая большая сеть рукотворных подземелий в Европе. Многие из них найдены случайно при дорожных работах.

Археологи пересмотрели свои оценки. Раньше считалось, что под Ноттингемом находится 425 пещер. Теперь их насчитывают уже больше тысячи. Каждую неделю открывают по две новые. Только с июля задокументировали 22 подземных помещения.

Городской археолог Скотт Ломакс (Scott C. Lomax) отмечает, что удивительно не только количество, но и непрерывное использование этих подземелий на протяжении тысячи лет. Ещё в IX веке епископ Ассер называл Ноттингем «местом многих пещер». Действительно, пещеры встречаются по всему городу, а недавние находки показали, что их гораздо больше, чем предполагали.

Многие из этих пещер считались утерянными после многочисленных строек XX века. Но открытия превзошли ожидания, и археологи уверены, что впереди — новые находки. Исследования начались в 2009 году, но большинство пещер обнаружили случайно, при обычных дорожных работах.

Пещеры использовали для самых разных нужд: хранения припасов, промышленных работ, жилья, захоронений, выделки кож и укрытий от бомбёжек во время Второй мировой войны. Одна из обнаруженных камер имеет размеры 17 метров в длину и 4 метра в ширину. Вход в неё проходит через вертикальную шахту. Также нашли песчаную шахту XVIII века и подвал XIX века.

Большинство пещер вырублены в средневековье, но самые старые могут относиться к IV веку. Их форма определяется мягким песчаником, который составляет основу геологии Ноттингема.

Многие владельцы домов в Ноттингеме просто не знали, что под их жильём находятся пещеры, и не придавали этому значения. Одна из примечательных находок была сделана под пабом New Castle в районе Снейнтон. Там случайно выбили стену и обнаружили скрытую камеру возрастом около 200 лет.

Первый фестиваль пещер Ноттингема назначен на 17 октября. Организаторы хотят привлечь внимание к этой уникальной черте города, особенно подчеркнуть роль подземелий в годы промышленной революции, когда жилья на поверхности катастрофически не хватало.