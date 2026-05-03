Археологи пересмотрели свои оценки. Раньше считалось, что под Ноттингемом находится 425 пещер. Теперь их насчитывают уже больше тысячи. Каждую неделю открывают по две новые. Только с июля задокументировали 22 подземных помещения.
Городской археолог Скотт Ломакс (Scott C. Lomax) отмечает, что удивительно не только количество, но и непрерывное использование этих подземелий на протяжении тысячи лет. Ещё в IX веке епископ Ассер называл Ноттингем «местом многих пещер». Действительно, пещеры встречаются по всему городу, а недавние находки показали, что их гораздо больше, чем предполагали.
Многие из этих пещер считались утерянными после многочисленных строек XX века. Но открытия превзошли ожидания, и археологи уверены, что впереди — новые находки. Исследования начались в 2009 году, но большинство пещер обнаружили случайно, при обычных дорожных работах.
Пещеры использовали для самых разных нужд: хранения припасов, промышленных работ, жилья, захоронений, выделки кож и укрытий от бомбёжек во время Второй мировой войны. Одна из обнаруженных камер имеет размеры 17 метров в длину и 4 метра в ширину. Вход в неё проходит через вертикальную шахту. Также нашли песчаную шахту XVIII века и подвал XIX века.
Большинство пещер вырублены в средневековье, но самые старые могут относиться к IV веку. Их форма определяется мягким песчаником, который составляет основу геологии Ноттингема.
Многие владельцы домов в Ноттингеме просто не знали, что под их жильём находятся пещеры, и не придавали этому значения. Одна из примечательных находок была сделана под пабом New Castle в районе Снейнтон. Там случайно выбили стену и обнаружили скрытую камеру возрастом около 200 лет.
Первый фестиваль пещер Ноттингема назначен на 17 октября. Организаторы хотят привлечь внимание к этой уникальной черте города, особенно подчеркнуть роль подземелий в годы промышленной революции, когда жилья на поверхности катастрофически не хватало.