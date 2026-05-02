Atomic Heart вышла три года назад. Глава студии говорит, что успех до сих пор ощущается сюрреалистично. Но если начинать сначала, он сделал бы иначе две вещи: внутреннюю структуру и коммуникации, а также плейтестинг. Сейчас игровые сессии запускают на очень ранних этапах.
Изображение: wccftech.com
Сейчас студия работает параллельно над The Cube и Atomic Heart 2. Последнее сюжетное DLC — это прямой мостик к продолжению. Но Atomic Heart 2 выйдет позже. Первой представят MMORPG The Cube. В этом проекте разработчики обещают нечто сногсшибательное.
Команда выросла до нескольких сотен человек по всему миру, но расширяться дальше не планируют. Ценят прямой контакт между отделами и разделение на небольшие группы.
Бурные дебаты вокруг ИИ в Mundfish прошли. Студия изучила вопрос, но пока не внедряет нейросети в работу. Следят за развитием, но пока обходятся без них.
Признать, что плейтестинг надо было делать раньше честно. Ничем не вышибаемые роботы в первой части доставляли скорее скуку и разочарование, нежели драйв. Интересно, что MMORPG The Cube выйдет первой, хотя обычно ставят на сиквел. Рискованно, но если получится сделать амбициозную MMO в странном мире, это может стать еще одной удачей.