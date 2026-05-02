This_is_the_way
Глава Mundfish рассказал об ошибках Atomic Heart: вторая часть и The Cube будут иными
Основатель студии Роберт Багратуни подвёл итоги трёх лет после выхода Atomic Heart. Игра собрала 10 миллионов игроков. Сейчас параллельно делают Atomic Heart 2 и MMORPG The Cube, которая выйдет первой.

Atomic Heart вышла три года назад. Глава студии говорит, что успех до сих пор ощущается сюрреалистично. Но если начинать сначала, он сделал бы иначе две вещи: внутреннюю структуру и коммуникации, а также плейтестинг. Сейчас игровые сессии запускают на очень ранних этапах.

Изображение: wccftech.com

Сейчас студия работает параллельно над The Cube и Atomic Heart 2. Последнее сюжетное DLC — это прямой мостик к продолжению. Но Atomic Heart 2 выйдет позже. Первой представят MMORPG The Cube. В этом проекте разработчики обещают нечто сногсшибательное.

Команда выросла до нескольких сотен человек по всему миру, но расширяться дальше не планируют. Ценят прямой контакт между отделами и разделение на небольшие группы.

Бурные дебаты вокруг ИИ в Mundfish прошли. Студия изучила вопрос, но пока не внедряет нейросети в работу. Следят за развитием, но пока обходятся без них.

Признать, что плейтестинг надо было делать раньше честно. Ничем не вышибаемые роботы в первой части доставляли скорее скуку и разочарование, нежели драйв. Интересно, что MMORPG The Cube выйдет первой, хотя обычно ставят на сиквел. Рискованно, но если получится сделать амбициозную MMO в странном мире, это может стать еще одной удачей.

#игры #atomic heart #компьютерные игры #mundfish #mmorpg #atomic heart 2 #the cube
Источник: wccftech.com
