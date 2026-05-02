Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Американский многоразовый ракетный двигатель совершил 10 полётов на гиперзвуке
Двигатель Hadley компании Ursa Major установили на аппарат Talon‑A фирмы Stratolaunch. Несколько миссий прошли на скоростях выше 5 Махов. Производитель заявляет, что это шаг к гиперзвуковым системам многоразового использования.

Гиперзвуковые аппараты (скорость более 5 Махов) долгое время оставались дорогими и одноразовыми. Ursa Major из Колорадо делает ставку на возвращаемость. Двигатель Hadley выполнен по кислородно-керосиновой схеме с закрытым циклом. Тяга — около 2270 кгс на уровне моря и до 2950 кгс в вакууме. Hadley на 80 процентов напечатан на 3D‑принтере, что позволило быстро дорабатывать конструкцию прямо по ходу испытаний.

Изображение: скриншот Youtube.com канал Ursa major

За последнее время двигатель летал 10 раз в составе Talon‑A. Часть полётов — на гиперзвуке, причём использовались уже бывшие в деле экземпляры. Это доказало, что узлы выдерживают чудовищные тепловые и механические нагрузки.

Фото: https://www.aerospacetestinginternational.com

Генеральный директор Ursa Major Крис Спаньолетти подчеркнул, что 10 полётов — не демонстрация, а реальная работа на испытательном полигоне. По его словам, гиперзвуковые способности уже не теория, а практика. Hadley стал третьим многоразовым жидкостным ракетным двигателем в США после разработок SpaceX и Blue Origin.

Видео стендовых испытаний двигателя Hadley

Обычно гиперзвуковые двигатели одноразовые, что делает каждый пуск очень дорогим. Hadley как и другие до него, лишний раз показывает возможность летать много раз без капитальной переборки. Если 3D‑печать и многоразовость снизят стоимость, гиперзвук перестанет быть уделом только богатых государств. Жаль, что компания не раскрывает цифр по износу.

#сша #гиперзвук в сша #гиперзвуковая технология #stratolaunch #talon-a #hadley #гиперзвуковая скорость #гиперзвуковой полет #гиперзвуковой самолёт
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ с новым процессором Intel Arc G3 Extreme замечен в Сети
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Hogwarts Legacy вновь раздают в EGS по случаю 25-летия первого фильма по «Гарри Поттеру»
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter