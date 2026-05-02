Двигатель Hadley компании Ursa Major установили на аппарат Talon‑A фирмы Stratolaunch. Несколько миссий прошли на скоростях выше 5 Махов. Производитель заявляет, что это шаг к гиперзвуковым системам многоразового использования.

Гиперзвуковые аппараты (скорость более 5 Махов) долгое время оставались дорогими и одноразовыми. Ursa Major из Колорадо делает ставку на возвращаемость. Двигатель Hadley выполнен по кислородно-керосиновой схеме с закрытым циклом. Тяга — около 2270 кгс на уровне моря и до 2950 кгс в вакууме. Hadley на 80 процентов напечатан на 3D‑принтере, что позволило быстро дорабатывать конструкцию прямо по ходу испытаний.

За последнее время двигатель летал 10 раз в составе Talon‑A. Часть полётов — на гиперзвуке, причём использовались уже бывшие в деле экземпляры. Это доказало, что узлы выдерживают чудовищные тепловые и механические нагрузки.

Генеральный директор Ursa Major Крис Спаньолетти подчеркнул, что 10 полётов — не демонстрация, а реальная работа на испытательном полигоне. По его словам, гиперзвуковые способности уже не теория, а практика. Hadley стал третьим многоразовым жидкостным ракетным двигателем в США после разработок SpaceX и Blue Origin.

Видео стендовых испытаний двигателя Hadley

Обычно гиперзвуковые двигатели одноразовые, что делает каждый пуск очень дорогим. Hadley как и другие до него, лишний раз показывает возможность летать много раз без капитальной переборки. Если 3D‑печать и многоразовость снизят стоимость, гиперзвук перестанет быть уделом только богатых государств. Жаль, что компания не раскрывает цифр по износу.