Национальный мессенджер MAX запустил функцию создания собственных стикеров через специального чат-бота, но только для пользователей с подключённым цифровым ID.

Пользователи отечественного приложения MAX отныне могут делать собственные наборы стикеров. Об этом рассказали в пресс-службе мессенджера. Однако функция доступна до сих пор не всем. Теперь для создания стикерпака нужно обязательно подключить цифровой ID.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо првоести обновление до последней версии, затем перейти в чат-бот «Стикеры в МАХ». После нажатия кнопок «Начать» и «Создать стикер» человек сможет подгрузить фото с устройства и дать название набору стикеров. Готовым стикерпаком можно делиться со своими друзьями.

В марте 2026 года МАКС уже запускал испытание функции совместного создания стикеров с авторами публичных каналов и блогерами. В эксперименте участвовали Валя Карнавал, Наташа Гасанханова, Алексей Янгер и другие знаменитости. Теперь функция стала доступна для обычных пользователей при соблюдении условия о наличии цифрового ID.