«Вертолеты России» (Ростех) завершил испытания полностью импортозамещенного Ми-171А3 в экстремальный холод. Машина подтвердила работу всех систем при температуре до –50 градусов в Якутии.

Полёты проходили на базе аэропорта Якутск и площадки «Хомустах». Инженеры Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова совместно с Авиарегистром России выполнили 66 полетов и 22 наземные гонки с 12-часовыми выхолаживаниями на земле. Отдельно проверяли взлёт и посадку на буровую платформу в условиях мороза.

Результаты направлены в Росавиацию для корректировок в сертификационной документации. В Ростехе подчеркнули, что испытания расширяют температурный спектр работы машины.

Ми-171А3 — первый полностью отечественный вертолёт для офшорных работ, включая полёты на морские буровые платформы. Он оснащён системой аварийного приводнения, фюзеляжем повышенной прочности и топливной системой, исключающей утечку и воспламенение при жёсткой посадке.

«Испытания подтвердили надежность и безопасность Ми-171А3 и возможность его использования в Арктике и на Дальнем Востоке в зимний период», — заявил гендиректор компании Николай Колесов.

Ранее вертолёт сертифицировали в полностью российском облике — с отечественной авионикой, гидравликой, системами связи и предупреждения столкновения с землей.

Для офшорного вертолета, который будет работать на арктических месторождениях, подтверждение стабильности при –50°C — это обязательное условие допуска к проектам. Фактически успешные испытания открывают Ми-171А3 путь на проекты «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и другие месторождения в российской Арктике. Для «Вертолетов России» это значительное укрепление позиций на внутреннем рынке и задел для экспорта в страны с холодным климатом.