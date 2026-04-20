МТЗ увеличил выпуск тракторов BELARUS 3522 на 219% по сравнению с прошлым годом, выполняя задачу правительства производить не менее 85 машин в месяц.

Минский тракторный завод (МТЗ) с начала 2026 года значительно увеличил производство энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522. По словам начальника механосборочного производства Павла Лисовского, выпуск этих машин вырос на 219 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За первый квартал текущего года собрано 268 единиц — это на 17 тракторов больше запланированного объёма.





Источник: belarustractors.com (обработано ИИ)

Рост производства связан с задачей, поставленной премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, который в январе посетил завод и осмотрел образцы мощной сельхозтехники. Глава правительства поручил выпускать не менее 85 тракторов BELARUS 3522 ежемесячно. Для сравнения: за весь первый квартал 2025 года было произведено 122 таких машины, то есть в среднем около 40 в месяц.

Трактор BELARUS 3522 относится к пятому тяговому классу. Он предназначен для предпосевной обработки почвы, посева в составе комбинированных агрегатов и уборки урожая. Машина оснащена двигателем Cummins мощностью 355 лошадиных сил, гидромеханической коробкой передач с фрикционными муфтами и ходоуменьшителем. Масса трактора составляет 12 890 килограммов, колёсная формула — 4х4, агротехнический просвет — 550 миллиметров. В базовую комплектацию входят электрические стеклоочистители, омыватель переднего стекла и система подогрева.



