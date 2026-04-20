This_is_the_way
На МТЗ вдвое нарастили выпуск мощных тракторов BELARUS 3522
МТЗ увеличил выпуск тракторов BELARUS 3522 на 219% по сравнению с прошлым годом, выполняя задачу правительства производить не менее 85 машин в месяц.

Минский тракторный завод (МТЗ) с начала 2026 года значительно увеличил производство энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522. По словам начальника механосборочного производства Павла Лисовского, выпуск этих машин вырос на 219 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За первый квартал текущего года собрано 268 единиц — это на 17 тракторов больше запланированного объёма.


Рост производства связан с задачей, поставленной премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, который в январе посетил завод и осмотрел образцы мощной сельхозтехники. Глава правительства поручил выпускать не менее 85 тракторов BELARUS 3522 ежемесячно. Для сравнения: за весь первый квартал 2025 года было произведено 122 таких машины, то есть в среднем около 40 в месяц.

Источник: belarustractors.com (обработано ИИ)

Трактор BELARUS 3522 относится к пятому тяговому классу. Он предназначен для предпосевной обработки почвы, посева в составе комбинированных агрегатов и уборки урожая. Машина оснащена двигателем Cummins мощностью 355 лошадиных сил, гидромеханической коробкой передач с фрикционными муфтами и ходоуменьшителем. Масса трактора составляет 12 890 килограммов, колёсная формула — 4х4, агротехнический просвет — 550 миллиметров. В базовую комплектацию входят электрические стеклоочистители, омыватель переднего стекла и система подогрева.


#промышленность #союзное государство #трактор #наращивание производства #агропромышленность #belarus 3522 #буларусь #минский тракторный завод (мтз)
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

useresses3
17:17
Но вопрос с долгосроком. Бум ИИ закончится, рано или поздно. Спрос на ускорители не упадёт до нуля, но кратно. И вот что они будут делать тогда...
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
Remarc
16:47
чиллер,мини фреонка нужна для такого,а не какие-то трубки
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Сильвестр с талоном
16:39
Я так и сделал, взял телик 75-й за 160к и PS5 Pro c приводом за 74к (ЕКБ, самая низкая цена, это март 2026). Протестировал PSSR v2 в поддерживаемых играх, плойка выдает 120 фпс в них, никаких тормозов...
Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
Remarc
16:35
несколько фанатов нвидиа тебя минусанули,как ты посмел усомниться в драйверах))
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
Remarc
16:30
она используется не для современных игр,а для более старых и для декодирования видео,тоже самое как и до нее 750ti и тд
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Никита Абсалямов
16:15
Ну если у вас есть лишних 5-10 тысяч рублей... то да... так же не стоит забывать о том, что под это дело вам нужна будет достаточно свежая система с поддержкой PCI-E 4.0 и ReBAR. По чистой производит...
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Remarc
16:06
так и есть,современное поколение просто не знает как это делается,да и половина старичков либо забыло либо разучилась повторяя за молодыми одно и тоже
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Remarc
16:03
2.75 видимо имелось ввиду,тк для 939 3.75 обычными способами не сделать
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Remarc
15:59
разгонять можно и сейчас на те же 30-40%
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Алексей Кузнецов
15:53
А в портах так и не появилось шилок или тунгусок. Выбитые мощности налогами замещают...
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
