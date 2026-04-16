This_is_the_way
Китай готовит к выпуску первый массовый твердотельный аккумулятор с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг
Greater Bay Technology создала A-образцы полностью твердотельных батарей с плотностью энергии до 500 Вт·ч/кг, безопасных (не горят при проколе) и способных к быстрой зарядке 2C–3C. Массовое производство планируется к концу 2026 года.

Стартап Greater Bay Technology, "инкубатор" автогиганта GAC Group, отчитался о создании первых образцов полностью твердотельных батарей. Компания заявляет, что решила «невозможную триаду» электромобильных технологий: безопасность, энергоёмкость и скорость зарядки.

Изображение: Скриншот https://www.youtube.com/@interestingengineeringie

Инженеры разработали гибридный электролит. Это смесь органических и неорганических компонентов. В отличие от конкурентов, которые борются с хрупкой керамикой и токсичными сульфидами, новый электролит не содержит жидкости, не горюч и выдерживает тесты на прокол гвоздем и тепловой удар.

Плотность энергии составляет от 260 до 500 Вт·ч/кг. Это значительно выше, чем у современных литий-ионных батарей (около 250–300 Вт·ч/кг). Скорость полной зарядки всего  20–30 минут. Срок службы соответствует литиевым батареям.

Greater Bay Technology планирует выйти на гигаватт-часовое производство к концу 2026 года. Первыми батареи получат электромобили премиального суббренда GAC — Hyptec (ранее Hyper). Производство разместится в районе Наньша города Гуанчжоу. Компания уже подала более 50 патентов на формулы электролитов и производственные процессы.

По данным за март 2026 года, Greater Bay Technology установила 0,21 ГВт·ч батарей, заняв 0,37% китайского рынка (15-е место). Это скромная доля, но для инновационной компании, готовящейся к масштабированию твердотельной технологии, она служит хорошей базой.

#китай #аккумулятор #батарея #твердотельная батарея #interesting engineering #первый в мире #плотность батареи
Источник: interestingengineering.com
