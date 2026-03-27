Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») завершил сертификацию вертолета Ми-171А3, полностью собранного из отечественных комплектующих. Росавиация выдала семь одобрений главных изменений в конструкцию, включая допуск к полетам над большой водной поверхностью.

Машина предназначена для перевозки пассажиров и грузов на шельфовые месторождения — туда, куда невозможно добраться по воде. В новой версии установлена первая российская стойкая к авариям топливная система, включающая мягкие баки, насосы и топливомеры выдерживают ударные нагрузки (испытания включали сброс с высоты более 15 метров) и предотвращают разлив топлива и возгорание при аварийной посадке.

Ми-171А3. Источник изображения: rostec.ru

Система аварийного приводнения позволяет садиться на воду при волнении до пяти баллов. Для эвакуации предусмотрены два спасательных плота вместимостью до 22 человек каждый, укомплектованные всем необходимым для выживания.

Проверки в небе проходили в самых суровых условиях: в горах Кабардино-Балкарии, во время ямальской зимы в Салехарде и с посадками на буровую платформу посреди Каспийского моря. Общий налет составил более 500 вылетов, в ходе которых имитировали отказ сразу двух двигателей с переходом на авторотацию (режим самовращения лопастей). Помимо летных испытаний, проводили краш-тесты цифровой модели, а также эксперименты в гидроканале ЦАГИ и на открытой воде.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков назвал получение сертификата важным событием для авиапрома: теперь в стране есть своя машина для безопасных операций на шельфе. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров добавил, что Ми-171А3 укрепляет технологическую независимость и повышает надежность доставки людей и грузов между берегом и морскими платформами.