Procedural Glass System для GTA 6 может стать самой сложной технической задачей для консолей, так как реализовать физику разрушения множества объектов в открытом мире гораздо сложнее, чем в линейных играх.

В сети появилась информация о том, что Grand Theft Auto 6 получит Procedural Glass System (система процедурного разрушения стекла). Об этом в своем LinkedIn (уже удалённом) написал программист, работавший в Rockstar Games с февраля 2020 по апрель 2023 года. Тот же сотрудник занимался инструментами для захвата внутриигровых кадров и улучшением систем рендеринга.

С "процедурным разрушением" стекла геймеры уже сталкивались — например, в Control от Remedy, где объекты разбивались на множество мелких кусков в зависимости от силы и угла удара. Но у линейного боевика есть важное преимущество. Разработчики могли жёстко ограничить количество физических объектов на экране, не жертвуя впечатлением.

С GTA 6 все сложнее. Это огромный открытый мир, где в кадре одновременно может находиться множество автомобилей, и у каждого из них стекла должны разбиваться по-разному. Кроме того, непонятно, будет ли система влиять на геймплей. Например, будут ли осколки пробивать шины? Можно ли разбить окно, чтобы забраться в здание? Чем больше таких механик, тем выше нагрузка.

PlayStation 5 и Xbox Series X / Xbox Series S — мощные, но уже далеко не новые системы. Многие сомневаются, что GTA 6 сможет работать на них выше 30 кадров в секунду, даже на PlayStation 5 Pro. Если Rockstar удастся реализовать процедурное разрушение стекла без серьезных компромиссов по производительности, это станет настоящим техническим подвигом.

