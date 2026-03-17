Завод Huali Fab 6 - самый современный из семи предприятий группы. Сейчас он выпускает чипы по техпроцессам 22 и 28 нанометров.

Китайская компания Hua Hong Group разработала технологию производства 7-нанометровых чипов, включая процессоры для искусственного интеллекта. Это делает её вторым производителем в Китае после SMIC, способным выпускать продукцию такого уровня. Официального подтверждения от компании пока не поступало.

Дочернее предприятие Huali Microelectronics готовит линию по выпуску 7-нм чипов на своем заводе в Шанхае. Тестовое производство уже идет, а к концу года планируется выйти на несколько тысяч пластин в месяц. В разработке участвует китайский техногигант Huawei, а также местные поставщики оборудования, включая компанию SiCarrier.

Китай активно наращивает собственные мощности в полупроводниковой отрасли на фоне технологических санкций США. Хотя Вашингтон недавно ослабил ограничения, разрешив Nvidia поставлять в Китай свои ИИ-чипы, Пекин продолжает стимулировать местные компании к переходу на отечественные решения. Ранее единственным китайским производителем 7-нм чипов была SMIC. Она использует оборудование голландской ASML, но, по данным аналитиков, выход годных кристаллов остается невысоким.

Китайский разработчик графических процессоров Biren, попавший под санкции США в 2023 году и потерявший доступ к мощностям TSMC, уже тестирует свои разработки на новой линии Huali. Также над технологией работает Huawei.

Материнская компания Hua Hong Semiconductor, в декабре объявила о планах выкупить контрольный пакет Huali и вложить 7,56 миллиарда юаней (около 1,1 миллиарда долларов) в технологическое обновление. Это указывает на серьезность её намерений.