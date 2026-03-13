В общей сложности специалисты восстановили несколько сотен двигателей, что превышает статистику предыдущих периодов. Такой прирост в компании связывают с расширением списка обслуживаемых типов силовых установок и повышением эффективности использования имеющихся мощностей.
Источник изображения: www.uecrus.com
Для закрепления этой динамики и освоения новых видов ремонтных работ «ОДК-Сервис» реализует масштабный инвестиционный проект. До конца 2026 года планируется запустить новый трёхэтажный производственный комплекс площадью более шести тысяч квадратных метров, предназначенный для восстановления деталей и узлов газотурбинных двигателей.
Как отмечает генеральный директор «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов, решение о строительстве продиктовано стабильно высоким спросом на услуги компании и необходимостью отвечать современным требованиям рынка. По его словам, расширение номенклатуры восстанавливаемых изделий — это стратегический шаг, который усилит позиции предприятия.
На данный момент на площадку будущего комплекса уже доставлена значительная часть оборудования. В частности, смонтирована установка для лазерной порошковой наплавки. Это технология, которая будет применяться для ремонта рабочих лопаток компрессоров и турбин различных типов двигателей. Эти изделия являются одними из наиболее нагруженных и сложных в восстановлении элементами.
Таким образом, «ОДК-Сервис» последовательно наращивает возможности в области послепродажного обслуживания авиатехники. Ввод в строй нового центра позволит предложить заказчикам расширенный перечень услуг по восстановлению ресурса двигателей.