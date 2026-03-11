Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В США выбрали восемь пилотных программ по тестированию летающих такси
FAA выбрало восемь пилотных проектов с участием ведущих компаний для тестирования электрических летающих такси и беспилотников в рамках новой программы интеграции eVTOL.

Министерство транспорта и Федеральное авиационное управление США (FAA) объявили участников программы по интеграции электрических летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL). 
В проектах задействованы 26 штатов и ведущие компании отрасли, включая Archer Aviation, Beta Technologies, Joby Aviation и других.

Может быть интересно

Источник изображения: aerospaceglobalnews.com

Инициатива eVTOL Integration Pilot Program (eIPP) создана по указу президента Трампа (Donald John Trump) в июне прошлого года. Цель состоит в том, чтобы собрать данные для будущих полётных правил и ускорить внедрение этих технологий. Первые испытательные полёты ожидаются уже этим летом.

Штаты-участники программы и проекты, которые попали в список:

  • Нью-Йорк и Нью-Джерси. Здесь хотят запустить пассажирские аэротакси с вертодрома на Манхэттене. Летать будут аппараты компаний Archer, Beta, Electra и Joby.
  • Техас. Задача состоит в организации региональных перевозок между Далласом, Остином и Сан-Антонио. В проекте участвуют Archer, Beta, Joby и Wisk.
  • Юта. В этом штате будут испытывать сразу несколько разных типов новых летательных аппаратов в рамках межштатной программы.
  • Пенсильвания и еще 12 штатов. Проект направлен на возрождение регионального авиасообщения. Летательные аппараты предоставят Beta и Electra.
  • Луизиана. Здесь упор сделают на грузовые перевозки. Аппараты будут доставлять грузы для нефтегазовых платформ в Мексиканском заливе. Участвуют Beta и Elroy Air.
  • Флорида. Самый масштабный проект: тестирование грузовых и пассажирских перевозок, экстренной медицинской помощи и систем автоматизации. Задействованы Archer, Beta, Electra и Joby.
  • Северная Каролина. Планируют запустить медицинские рейсы и пассажирские маршруты с пилотами, а также создать беспилотные коридоры до соседней Вирджинии. Участников двое: Beta и Joby.
  • Альбукерке (Нью-Мексико). Здесь будут испытывать грузовые беспилотники компании Reliable Robotics на базе самолетов Cessna Caravan. Они полетят по маршрутам между Альбукерке, Санта-Фе и Дуранго.

По заявлению представителей Beta Technologies, компания попала сразу в семь из восьми проектов, то есть больше, чем все остальные участники. Компания будет использовать обе версии своего аппарата Alia (с вертикальным и обычным взлетом). Joby и Archer готовятся к первым пассажирским полетам. Wisk и Reliable Robotics делают упор на автономность в полёте. Electra будет тестировать гибридно-электрические аппараты сверхкороткого взлёта и посадки.

#сша #evtol #аэротакси #archer #joby aviation #beta technologies #alia-250 #electra #federal aviation administration
Источник: aviationweek.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
+
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Археологи нашли в Панаме гробницу с золотом и погребальными сокровищами возрастом более 1000 лет
+
Китай предупредил о риске глобального дефицита чипов из-за конфликта вокруг Nexperia
+
Покупатель приобрёл ПК с RTX 5060 за $750 и получил сборку с RTX 5070 из-за ошибки магазина
3
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
1
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
+
В России разрешили эксплуатацию беспилотных грузовиков без водителя в салоне
+
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
4
Студия GamesVoice выпустит озвучку South Park The Stick of Truth с голосами русского MTV 2000-х
1
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
4
Ремонтопригодность Samsung Galaxy S26 Ultra составила 9 по 10-балльной шкале
+
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
+
Intel официально представила процессоры Bartlett Lake только с производительными P-ядрами
+
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
5
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
+
Компания Anbernic опубликовала полные технические характеристики консоли RG Vita Pro
+
HD Hyundai и ABS разработают первый проект контейнеровоза с ядерной силовой установкой
+

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
9
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
5
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
10
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
2
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
1

Сейчас обсуждают

manuils
18:02
Нормальная комиссия, пополняю кошелек и со сбера, и с тинька, все норм проходит. Банк пропускает без проверок; значит, я думаю, все норм, адекватный кошель. Можно пользоваться
Antarctic Wallet – опыт оплаты криптой за 1 год работы сервиса и новые функции
Шапошников
17:48
Мозги тебе явно не продали, купи хоть говяжьи
«Микрон» должен сделать до 2029 года высокоточный оптический сканер для создания микросхем
Сергей Анатолич
17:33
Но ведь сша это величайшая во вселенной государство, бюджет которой превышает бюджет всей планеты Земля вместе взятой, ну по словам Трампа конечно. Зачем им чья то помощь? Или пиз...ят, как всегда?🤣
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
IRanPast
17:31
Никому твоё гомно не нужно, все пользуются Snap и Flatpak
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Shatun29
17:21
То что на вторичке лежит максимум на запчасти....школота покупает новые чтобы убить их нахер за сезон и потом лохам впихнуть таким же как они под видом экономии. Максимум облицовку подправят, а что в ...
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Spike Rus
17:16
Играю с 2002 года. Все эти сеги-плойки в расчет не беру. Чисто РСшный опыт. И за это время сделал вывод экшены-шутеры это по большей части мое. RPG ну, не мое, как и стратегии. Гонки ну бывает под нас...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Spike Rus
17:02
Какие 130к, вон кроссы от 80к руб лежат на вторичке бери-нехочу. Это месяц спокойной работы в ближайшем ПВЗ.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Spike Rus
17:01
Ага, теперь вопрос лишь в цене. Если дороже 150к, то нафиг он не сдался ибо вторичка буквально завалена кроссами с прайсом от 80к. руб.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Валерий К
16:18
Работали над новой разработкой, потому что разработать шипы, которые не вылетают в первый сезон, так и не смогли.
Финская Nokian начинает выпуск зимних шин с полностью адаптивными шипами после 10 лет разработки
Vergo
15:48
Тонкая и кропотливая работа сама по себе вызывает восхищение. Тем более, когда она дает положительный результат. Мастер доказывает, что может справиться с самым сложным случаем. ЧСВ растет :-) Никто н...
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter