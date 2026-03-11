FAA выбрало восемь пилотных проектов с участием ведущих компаний для тестирования электрических летающих такси и беспилотников в рамках новой программы интеграции eVTOL.

Министерство транспорта и Федеральное авиационное управление США (FAA) объявили участников программы по интеграции электрических летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки (eVTOL).

В проектах задействованы 26 штатов и ведущие компании отрасли, включая Archer Aviation, Beta Technologies, Joby Aviation и других.

Источник изображения: aerospaceglobalnews.com

Инициатива eVTOL Integration Pilot Program (eIPP) создана по указу президента Трампа (Donald John Trump) в июне прошлого года. Цель состоит в том, чтобы собрать данные для будущих полётных правил и ускорить внедрение этих технологий. Первые испытательные полёты ожидаются уже этим летом.

Штаты-участники программы и проекты, которые попали в список:

Нью-Йорк и Нью-Джерси. Здесь хотят запустить пассажирские аэротакси с вертодрома на Манхэттене. Летать будут аппараты компаний Archer, Beta, Electra и Joby.

Техас. Задача состоит в организации региональных перевозок между Далласом, Остином и Сан-Антонио. В проекте участвуют Archer, Beta, Joby и Wisk.

Юта. В этом штате будут испытывать сразу несколько разных типов новых летательных аппаратов в рамках межштатной программы.

Пенсильвания и еще 12 штатов. Проект направлен на возрождение регионального авиасообщения. Летательные аппараты предоставят Beta и Electra.

Луизиана. Здесь упор сделают на грузовые перевозки. Аппараты будут доставлять грузы для нефтегазовых платформ в Мексиканском заливе. Участвуют Beta и Elroy Air.

Флорида. Самый масштабный проект: тестирование грузовых и пассажирских перевозок, экстренной медицинской помощи и систем автоматизации. Задействованы Archer, Beta, Electra и Joby.

Северная Каролина. Планируют запустить медицинские рейсы и пассажирские маршруты с пилотами, а также создать беспилотные коридоры до соседней Вирджинии. Участников двое: Beta и Joby.

Альбукерке (Нью-Мексико). Здесь будут испытывать грузовые беспилотники компании Reliable Robotics на базе самолетов Cessna Caravan. Они полетят по маршрутам между Альбукерке, Санта-Фе и Дуранго.

По заявлению представителей Beta Technologies, компания попала сразу в семь из восьми проектов, то есть больше, чем все остальные участники. Компания будет использовать обе версии своего аппарата Alia (с вертикальным и обычным взлетом). Joby и Archer готовятся к первым пассажирским полетам. Wisk и Reliable Robotics делают упор на автономность в полёте. Electra будет тестировать гибридно-электрические аппараты сверхкороткого взлёта и посадки.