Астронавт на борту Международной космической станции сфотографировал сальвадорское озеро Коатепеке (Coatepeque). Снимок опубликовало NASA. Водоем находится в кратере вулкана, который сформировался десятки тысяч лет назад.

Кальдера Коатепеке (Coatepeque Caldera) возникла в результате серии мощных извержений между 70-50 тысяч лет назад. Позже на западном крае образовались лавовые (вулканические) купола. Один из них стал островом Исла-дель-Серро (Isla del Cerro), также известным как Исла-Теопан (Isla Teopán), который виден на поверхности озера. По данным Смитсоновского института (Smithsonian Institution, США), последние 11 тысяч лет вулкан не проявлял активности.

Изображение: scitechdaily.com

На берегах озера построили дома, причалы и рестораны. К востоку от водоема находится вулкан Санта-Ана (Santa Ana Volcano), который является самым высоким в Сальвадоре. Он действующий. Последнее сильное извержение было в уже далёком 2005 году. До этого небольшие выбросы фиксировали с XVI века.

На фото с МКС вода темно-синяя, но иногда озеро становится бирюзовым. В 2024 году ученые выяснили, что отчасти на цвет влияют пигменты от микроводорослей и цианобактерий. Однако главная причина смены оттенка, скорее всего, кроется в природных процессах минерализации.

Коатепеке и Санта-Ана входят в Центральноамериканский вулканический пояс (Central American Volcanic Arc). Он тянется больше тысячи километров вдоль тихоокеанского побережья, от Гватемалы до Панамы. Город Санта-Ана расположен в 15 километрах севернее озера. Столица Сан-Сальвадор находится в 40 километрах восточнее.

Снимок сделали 10 февраля 2026 года камерой Nikon Z9. Фотограф — участник 74-й экспедиции на МКС. В NASA изображение немного обработали для улучшения контраста.