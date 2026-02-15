Amazon раскрыла долю в 5,3% акций компании-разработчика электрических самолетов BETA Technologies, сделав ставку на модели с обычным взлетом и посадкой (CTOL) в обход более популярных концептов аэротакси (eVTOL). Компания успешно провела шестимесячные испытания грузового самолета ALIA в Норвегии, включая полеты в удаленные аэропорты с короткими полосами и отработку зарядной инфраструктуры в зимних условиях.

Недавно Amazon раскрыла, что владеет 5,3% акций разработчика электрических самолетов BETA Technologies. После объявления котировки компании выросли на 16%. Формально это скромная доля, однако это указывает на приоритет интересов грузоперевозок над пассажирскими аэротакси в сегменте электрической авиации.

Фото: https://aerospaceglobalnews.com/

Может быть интересно

BETA Technologies разрабатывает самолеты с обычным взлетом и посадкой (CTOL), в отличие от большинства компаний сектора, делающих ставку на eVTOL-аппараты с вертикальным взлетом. Модель ALIA CTOL может использовать существующую аэропортовую инфраструктуру. Для Amazon, чей бизнес строится на грузовой логистике, такой подход обеспечивает более быстрый путь к коммерческой эксплуатации. Пока другие разрабатывают и только начинают сертифицировать летательные аппараты по правилам, которые толком даже еще не написаны, Amazon уже будет использовать самолеты.

Компания уже провела успешные испытания в Норвегии с оператором Bristow Norway, которые длились полгода. Тесты включали грузовые рейсы между Ставaнгером и Бергеном, а также посадку в аэропорту Флурё, расположенном в удаленной местности с короткой взлетно-посадочной полосой. В ходе эксплуатации проверялись работа зарядной инфраструктуры, мобильного зарядного устройства на борту и устойчивость систем в зимних условиях.

Норвегия создала для таких испытаний специальную «песочницу». Это контролируемая среда, позволяющая тестировать электрические воздушные суда без изменения действующих правил безопасности. Регуляторы, операторы и аэропорты работают совместно, накапливая опыт для последующей адаптации сертификационных требований. При этом норвежские власти ожидают, что грузовые перевозки станут первым коммерческим сегментом электрической авиации благодаря меньшим сложностям с регуляторами.

Сотрудничество Amazon с BETA началось еще в 2021 году в рамках инвестиций. Электрификация региональной грузовой сети не требует перестройки всей авиационной системы. В данном случае доля в 5,3% представляет собой не азартную ставку на модные сейчас аэротакси, а прагматичный логистический расчет. CTOL-самолеты могут достичь коммерческой эксплуатации раньше eVTOL-концепций, особенно в грузовом сегменте. И как только это случится, Amazon уже начнёт извлекать из этого некоторую прибыль.

По итогам норвежских испытаний BETA подтвердила характеристики самолета, работу зарядной инфраструктуры и процедуры эксплуатации в сложных условиях. Если электрическая авиация действительно начнет масштабироваться через грузовые, а не пассажирские перевозки, менее эффектный, но практичный подход BETA может оказаться более устойчивым в долгосрочной перспективе.