По заявлениям американской стороны, Китай провел как минимум одно испытание ядерного взрывного устройства в 2020 году, тем самым нарушив мораторий. В КНР эти обвинения называют ложными.

Вашингтон обвинил Пекин в проведении по меньшей мере одного испытательного ядерного взрыва с выделением энергии 22 июня 2020 года, что нарушает действующий мораторий. Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас ДиНанно заявил, что Китай маскировал испытания, применяя методы, снижающие эффективность сейсмического наблюдения. Эти обвинения были озвучены на конференции по разоружению в Женеве.

Может быть интересно

Фото: www.twz.com

Китай является одной из сторон, подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировавших его. Официально Пекин придерживается моратория на испытания с выделением энергии с 1996 года. Представитель КНР при международных организациях в Женеве Шэнь Цзянь отверг заявления США, назвав их ложными.

Данные обвинения прозвучали на фоне истечения договора СНВ-III между США и Россией. Американская администрация неоднократно призывала включить Китай в новый договор по контролю над вооружениями, однако Пекин последовательно отказывается от подобных переговоров.

Примечательно, что ни в ежегодном отчете Госдепартамента по соблюдению договоров за апрель 2025 года, ни в докладе Пентагона о развитии вооруженных сил КНР за декабрь 2025-го конкретно эти обвинения не упоминались. Международная мониторинговая система Организации по ДВЗЯИ также 22 июня 2020 года не зафиксировала событий, соответствующих ядерному испытанию.

Заявления США оживили дискуссию о возможном возобновлении Вашингтоном собственных ядерных испытаний. Ранее президент Дональд Трамп заявлял о намерении проводить испытания «на равной основе» с Россией и Китаем, хотя конкретных шагов в этом направлении предпринято не было. Сложившаяся ситуация усиливает напряженность в сфере нераспространения ядерного оружия.