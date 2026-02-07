Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
США обвиняют Китай в проведении тайных ядерных испытаний
По заявлениям американской стороны, Китай провел как минимум одно испытание ядерного взрывного устройства в 2020 году, тем самым нарушив мораторий. В КНР эти обвинения называют ложными.

Вашингтон обвинил Пекин в проведении по меньшей мере одного испытательного ядерного взрыва с выделением энергии 22 июня 2020 года, что нарушает действующий мораторий. Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас ДиНанно заявил, что Китай маскировал испытания, применяя методы, снижающие эффективность сейсмического наблюдения. Эти обвинения были озвучены на конференции по разоружению в Женеве.

Может быть интересно

Фото: www.twz.com

Китай является одной из сторон, подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировавших его. Официально Пекин придерживается моратория на испытания с выделением энергии с 1996 года. Представитель КНР при международных организациях в Женеве Шэнь Цзянь отверг заявления США, назвав их ложными.

Данные обвинения прозвучали на фоне истечения договора СНВ-III между США и Россией. Американская администрация неоднократно призывала включить Китай в новый договор по контролю над вооружениями, однако Пекин последовательно отказывается от подобных переговоров.

Примечательно, что ни в ежегодном отчете Госдепартамента по соблюдению договоров за апрель 2025 года, ни в докладе Пентагона о развитии вооруженных сил КНР за декабрь 2025-го конкретно эти обвинения не упоминались. Международная мониторинговая система Организации по ДВЗЯИ также 22 июня 2020 года не зафиксировала событий, соответствующих ядерному испытанию.

Заявления США оживили дискуссию о возможном возобновлении Вашингтоном собственных ядерных испытаний. Ранее президент Дональд Трамп заявлял о намерении проводить испытания «на равной основе» с Россией и Китаем, хотя конкретных шагов в этом направлении предпринято не было. Сложившаяся ситуация усиливает напряженность в сфере нераспространения ядерного оружия.

#россия #сша #китай #пекин #мораторий #региональная напряжённость #снв-3 #договор о нераспространении #нераспространение #ядерное испытание
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift добралась до релиза
+
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
2
В Индии наладят производство вертолётов разработки Leonardo
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
1
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
2
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
2
Энтузиаст активировал XeSS 3 на Arc A380 с помощью DLL и увеличил производительность в 2,5 раза
+
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
4
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
75
На МТЗ запустили двигатель трактора BELARUS 1222.3 после «полной заморозки»
+
Полёт свиньи на дроне оставил без электричества деревню в Китае
1
В Великобритании опровергли способность США отключать продаваемые истребители F-35
3
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
60
Nvidia рекомендует удалить январское обновление Windows 11 KB5074109 владельцам видеокарт GeForce
+
Poco опубликовала дизайн и цены смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
SpeedMe.ru: КАМАЗ запатентовал новый интерьер грузовика
5
Fractal Design представила корпуса North и North XL серии Momentum Edition в полностью черном цвете
+
Новое картографирование местности выявило на севере Австралии обширную магнитную аномалию
+
Casio выпустила в США лимитированные часы G-Shock в стиле оригами с корпусом из биопластика
+
Майнеры биткоина несут убытки из-за обвала рынка криптовалют
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
3
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
16
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
7
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
20

Сейчас обсуждают

Bernigan
17:07
Отключают разве что на вин 10, на 11 уже всё норм параллелится. И E ядра всяко лучше ненужного кэша, можно вообще кучу фона всякого во время игры запустить и пофиг, перекодировка, дискорд, ютуб, брауз...
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
Chihonya
17:02
Поддержу, сказано по делу, был в пользовании 5900х
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
Chihonya
17:00
Нахера мне куча фоновых задач во время игры? Отыграл и включай что угодно, только я не видел еще, где моего не хватает, а россыпь недоядер и на не впилась, нормальный пипл их даже отключает в играх и ...
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
salexa
16:42
"Док-станция WAVLINK ST334U" .....дигму брал за 1.500 тоже самое тока дешевле в 3 раза
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
ark-bak
16:27
Цены на ремонт ох и ах. Сами будем делать.
Iz.ru: В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир
Bernigan
16:16
Дак у него 8 "нормальных" ядер как и у твоего, но ещё и 12 ядер для фоновых задач во время игр, когда 8 ядер идут целиком только под игру, а E ядра под всё остальное, а у тебя только тупой маркетингов...
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
selishim
16:07
Потому что в игре свобода, а сериал без "разноцветной повестки" даже стадию согласования сценария не пройдет. Вы бы еще первый и второй фоллычи предложили экранизировать с продажей в рабство и убийств...
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
Dymitr Koziński
15:50
Получит по голове как и всё, что произведено в поднебесной 😅
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
NuclearMissionJam
15:40
Естественно есть. Есть и цифры разработки, и цифры поддержки онлайн-игр, есть цифры кооперативных игр и прочее.
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
IRanPast
15:35
А чо там нормального, то что с DDR4 14700 превратился в Zen3? У меня такой фпс был на 5900х, а у него до этого стоял 5800 и смысл перехода?
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter