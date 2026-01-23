Британский стартап Space Forge провёл ключевое испытание своей орбитальной производственной станции ForgeStar-1. В условиях невесомости установка разогрела плазму до 1000°C, сделав шаг к созданию в космосе идеальных полупроводников, которые на Земле получить невозможно из-за гравитации и примесей. Следующая цель — вернуть станцию с готовыми образцами на Землю.

Британская компания Space Forge провела критически важный эксперимент в рамках своего амбициозного проекта. Орбитальная мини-фабрика ForgeStar-1, запущенная в 2025 году, успешно включила плазменную печь и разогрела рабочую зону до температуры 1000 градусов Цельсия.

Цель стартапа — создание на орбите уникальных полупроводниковых материалов, которые физически невозможно произвести в земных условиях. Ключевых преимуществ два: глубокий вакуум, исключающий попадание любых примесей в кристаллическую структуру, и отсутствие гравитации, которое позволяет выращивать сверходнородные кристаллы без дефектов.

Генеральный директор Space Forge Джош Вестерн в интервью заявил, что космические технологии способны повысить чистоту полупроводников в 4000 раз. Такие материалы станут основой для следующего поколения устройств связи 5G и 6G, «умного» транспорта и высокоточных датчиков.

Следующий этап проекта — создание более крупной возвращаемой станции, способной за один полёт производить материал для десятков тысяч чипов. Главная инженерная задача — безопасное возвращение хрупкой продукции на Землю. Для этого компания разрабатывает уникальную теплозащитную систему Pridwen, названную в честь щита легендарного короля Артура. Она должна не только защитить станцию при входе в атмосферу, но и обеспечить сохранность ценного груза.

Space Forge — не единственная компания, видящая в космосе идеальную производственную платформу. Условия микрогравитации открывают перспективы для фармацевтики (создание совершенных кристаллов белков для лекарств) и биотехнологий (выращивание сложных тканей). Таким образом, околоземная орбита постепенно превращается из области исследований в зону высокотехнологичного промышленного освоения.