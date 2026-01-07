Это один из немногих вариантов для Турции, который позволит поддержать свои ВВС на должном уровне в ближайшие десятилетия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что исключение его страны из программы истребителя F-35 было несправедливым, и призвал к восстановлению членства Анкары в этом проекте. В комментариях, распространённых 5 января, он отметил, что лично обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган подчеркнул, что Турция уже внесла платежи за самолёты, а её возвращение укрепит отношения в рамках НАТО и европейскую оборону.

Исключение Турции из программы стало прямым следствием её решения приобрести российский зенитный ракетный комплекс С-400. Это решение предыдущей администрации США нанесло удар по турецкой промышленности, участвовавшей в производстве F-35, и привело к увеличению стоимости самого истребителя. В ответ Турция начала диверсифицировать свой парк, договорившись о закупке Eurofighter Typhoon и запросив современные F-16 Block 70, а также ускорив разработку национального истребителя Kaan.

Главным препятствием для возвращения Анкары в программу остаётся наличие у неё российских систем С-400. Официальным условием Вашингтона является полный отказ Турции от эксплуатации и владения этим комплексом. По имеющимся сведениям, Анкара уже изучала возможность возвращения систем России. При этом комплекс, полученный в 2019 году, продолжает размещаться на аэродроме Акынджы близ Анкары.

Параллельно Турция ожидает одобрения США на крупную сделку по поставке истребителей F-16 Block 70. Эрдоган выразил ожидание, что условия этой сделки будут согласованы в духе союзнических отношений в НАТО. Таким образом, вопрос о F-35 остаётся частью более широкого комплекса оборонных и политических переговоров между Анкарой и Вашингтоном.