В ходе военной операции, проведенной в ночь на 3 января, Мадуро и его супруга были доставлены на десантный корабль USS «Иводзима»

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подтвердил факт захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. В ходе операции, проведенной в ночь на 3 января, они были доставлены на десантный корабль USS «Иводзима» (Iwo Jima). Трамп сообщил, что целью стал особняк Мадуро, оборудованный укрепленным безопасным помещением. Силам специальных операций удалось пресечь попытку укрыться в нём. В ходе штурма получили ранения несколько американских военнослужащих, также был поврежден один вертолет.

Мадуро и его жена обвиняются федеральным судом Южного округа Нью-Йорка в наркоторговле. Официальным поводом для проведения операции стала необходимость защиты граждан США от реальной угрозы. В операции были задействованы подразделения армейской авиации 160-го полка специальных операций, силы «Дельты», ФБР и, вероятно, ЦРУ, обеспечившее разведданные. В регионе также отмечалось присутствие истребителей F-22 Raptor.

Вопрос о законности захвата иностранного лидера на его территории остается предметом дискуссий. Администрация США ссылается на прецедент 1989 года — операцию в Панаме по задержанию Мануэля Норьеги. Текущая политическая ситуация в Венесуэле остается неопределенной. Формально обязанности президента должна принять вице-президент Дельси Родригес, но её местонахождение неизвестно. США заявили о намерении не допустить к власти фигуры, связанные с прежним правительством.