Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
В ходе военной операции, проведенной в ночь на 3 января, Мадуро и его супруга были доставлены на десантный корабль USS «Иводзима»

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump)  подтвердил факт захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. В ходе операции, проведенной в ночь на 3 января, они были доставлены на десантный корабль USS «Иводзима» (Iwo Jima). Трамп сообщил, что целью стал особняк Мадуро, оборудованный укрепленным безопасным помещением. Силам специальных операций удалось пресечь попытку укрыться в нём. В ходе штурма получили ранения несколько американских военнослужащих, также был поврежден один вертолет. 

Мадуро и его жена обвиняются федеральным судом Южного округа Нью-Йорка в наркоторговле. Официальным поводом для проведения операции стала необходимость защиты граждан США от реальной угрозы. В операции были задействованы подразделения армейской авиации 160-го полка специальных операций, силы «Дельты», ФБР и, вероятно, ЦРУ, обеспечившее разведданные. В регионе также отмечалось присутствие истребителей F-22 Raptor.

Вопрос о законности захвата иностранного лидера на его территории остается предметом дискуссий. Администрация США ссылается на прецедент 1989 года — операцию в Панаме по задержанию Мануэля Норьеги. Текущая политическая ситуация в Венесуэле остается неопределенной. Формально обязанности президента должна принять вице-президент Дельси Родригес, но её местонахождение неизвестно. США заявили о намерении не допустить к власти фигуры, связанные с прежним правительством.

#сша #дональд трамп #конфликт #венесуэла #фбр #цру #карибский бассейн #donald john trump #николас мадуро #захват
Источник: twz.com
7
Показать комментарии (7)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Bernigan
23:31
Если на любых настройках то вроде тянет https://www.youtube.com/watch?v=INDL18vol8c
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
randomXP
23:23
Дополни, я не против))
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
brokencoin
22:53
Напоминает анекдот про горчицу, задницу и собаку
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Viverna
22:44
список не полный
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Китя.
22:18
Леон злой такой. Идет наказывать амудэ.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:50
Иди-ка ты к своей мамке, пусть она тебе задницу вытрет!
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Nvidia&Intel Hater
21:48
прости мой господин ,я обещаю быть послушным ,выполнять все твои желания и мечты . только не прогоняй меня
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:47
нищук с бомж картой МИР и немущина с сиреневым смартом, ты что радужный?
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
Nvidia&Intel Hater
21:37
поздно мама спасать то ,что уже давно порвано
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Nvidia&Intel Hater
21:33
конечно
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter