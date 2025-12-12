Сайт Конференция
Блоги
John Connor
Компания Haval представила в Китае спецверсию рамного внедорожника H9 Cross-Country Edition
В Китае представили новую версию рамника Haval H9 Cross-Country Edition. Автомобиль получил 2,4-литровый дизельный двигатель и претерпел некоторые другие изменения.

Компания Haval представила в Китае специальную версию рамного внедорожника H9 Cross-Country Edition. Автомобиль получил эксклюзивный «каменный» серый окрас кузова, шины All-Terrain на 18-дюймовых дисках и увеличенный до 235 мм клиренс. Рекомендованная цена модели составляет 257,9 тыс. юаней (около 2,83 млн рублей), однако с учётом скидки она снижается до 232,9 тыс. юаней (примерно 2,55 млн рублей). В стандартной комплектации салон рассчитан на пять мест, за семиместную версию предусмотрена доплата.

Габаритные размеры модели составляют 5070 × 1976 × 1960 мм при колесной базе 2850 мм. В пятиместном исполнении объём багажника равен 791 литру. Внедорожник оснащён двумя топливными баками общим объёмом 131 литр, что обеспечивает запас хода до 1400 км. Максимальная глубина преодолеваемого брода — 800 мм, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,5 тонны.

Вид на салон Haval H9 Cross-Country Edition

Спецверсия Cross-Country оснащается 2,4-литровым дизельным турбодвигателем GW4D24 мощностью 186 л.с. и крутящим моментом 490 Нм. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный, интеллектуальная система BorgWarner TOD поддерживает девять режимов движения и включает электронные блокировки трёх дифференциалов. Заявленный средний расход топлива по циклу WLTC составляет 9,3 л/100 км.

Вид сверху в разрезе Haval H9 Cross-Country Edition

В список оснащения модели входят светодиодная оптика, 14,6-дюймовый центральный тачскрин, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, система кругового обзора на 540 градусов, комплексы ADAS и адаптивного круиз-контроля, а также электрический люк. Салон отделан экокожей, передние сиденья имеют электрорегулировку и функцию массажа, предусмотрена беспроводная зарядка и аудиосистема с десятью динамиками.

На российском рынке второе поколение Haval H9 представлено с августа 2024 года в двух силовых вариантах. Бензиновая версия оснащается двухлитровым турбомотором (218 л.с., 380 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». Дизельная модификация получает 2,4-литровый двигатель (184 л.с., 480 Нм) и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Цены в России начинаются от 4 499 000 рублей.

#китай #автопром #внедорожник #авторынок #haval #продажа #great wall #китайский автопром #great wall motors #китайский автомобиль
Источник: xn----7sbbeeptbfadjdvm5ab9bqj.xn--p1ai
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter