Lineage 2 получит новые локации, улучшения классов и уникальные рейды для всех версий игры.

Компания INNOVA анонсировала выпуск крупных обновлений для трех версий популярной MMORPG Lineage 2. Каждая из версий - основная, Essence и Legacy - получит уникальный контент и улучшения.



Для основной версии Lineage 2 седьмого августа выйдет обновление "Shield of the Kingdom". Оно внесет изменения в архетип рыцарей Сигеля, усилив четырех "танков" и добавив Рыцарю Ада новые навыки. Также будет переработана механика Олимпиады - межсерверного PvP-соревнования. Теперь победителем станет тот, кто полностью уничтожит противника, а не нанесет больше урона. Время проведения турнира сократится, а минимальный уровень участия повысится до 110. Кроме того, расширится зона охоты "Башня Дерзости" и появятся новые способы усиления персонажей.



Lineage 2 Essence 14 августа получит обновление "Heart of the Volcano". Игроки смогут исследовать новую локацию "Жаровня Вулкана" и сразиться с боссом Вулканом. Успешное прохождение принесет ценные награды. Также будут усилены два класса из архетипа рыцарей - Храмовники Евы и Шилен.



Для Lineage 2 Legacy 31 июля вышло обновление "Lizard Overlord". Оно представило обновленную локацию Храм Ацтакана с ежедневным рейдом на босса-ящера. Игроки смогут получить новые предметы, такие как Маска Фантома, Невероятные Кристаллы Души и Кукла Вулкана, усиливающие персонажей.



Эти обновления призваны разнообразить игровой процесс и предложить новый контент для игроков всех трех версий Lineage 2.