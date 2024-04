Новая операционная система Huawei HarmonyOS Next обещает революционный пользовательский опыт с персонализированным интерфейсом и отказом от привычного Android.

Компания Huawei готовится рассказать больше о своей новой операционной системе HarmonyOS Next на следующей неделе. Информация об этом появилась в социальных сетях.



Из Китая также произошла утечка первых изображений интерфейса HarmonyOS Next. Эти визуальные данные дают представление о том, как будет выглядеть новая ОС Huawei. Ключевыми особенностями HarmonyOS Next названы настраиваемые домашние экраны, панель приложений, меню настроек и уведомления.



Производитель готовится к серьезным изменениям с выходом HarmonyOS Next. Компания планирует заменить Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой нового поколения. Это означает, что приложения, разработанные для Android, больше не будут доступны на смартфонах и планшетах Huawei.



Ранее Huawei уже объявляла о запуске предварительной версии HarmonyOS Next для разработчиков во втором квартале 2023 года. Официальная презентация новой ОС ожидается ближе к концу года.



Необходимость в разработке собственной операционной системы для Huawei возникла из-за обострения торговой войны между США и Китаем. Разрыв отношений компании с Google стал ключевым фактором, подтолкнувшим Huawei к созданию альтернативы Android.