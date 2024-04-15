Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Huawei раскрывает детали HarmonyOS Next: Что ждать от новой операционной системы
Новая операционная система Huawei HarmonyOS Next обещает революционный пользовательский опыт с персонализированным интерфейсом и отказом от привычного Android.

реклама

Компания Huawei готовится рассказать больше о своей новой операционной системе HarmonyOS Next на следующей неделе. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Из Китая также произошла утечка первых изображений интерфейса HarmonyOS Next. Эти визуальные данные дают представление о том, как будет выглядеть новая ОС Huawei. Ключевыми особенностями HarmonyOS Next названы настраиваемые домашние экраны, панель приложений, меню настроек и уведомления. 

Производитель готовится к серьезным изменениям с выходом HarmonyOS Next. Компания планирует заменить Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой нового поколения. Это означает, что приложения, разработанные для Android, больше не будут доступны на смартфонах и планшетах Huawei.

Ранее Huawei уже объявляла о запуске предварительной версии HarmonyOS Next для разработчиков во втором квартале 2023 года. Официальная презентация новой ОС ожидается ближе к концу года.

Необходимость в разработке собственной операционной системы для Huawei возникла из-за обострения торговой войны между США и Китаем. Разрыв отношений компании с Google стал ключевым фактором, подтолкнувшим Huawei к созданию альтернативы Android.

#китай #google #android #технологии #huawei #инновации #мобильные устройства #операционная система #интерфейс #harmony os
Источник: en.shiftdelete.net
+
Написать комментарий (0)
Запуск сети Android Find My Device резко увеличил продажи трекеров Pebblebee
Компания Garner представила специальное устройство для разборки жестких дисков
Google Фото дарит бесплатные инструменты редактирования с помощью ИИ всем пользователям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
30
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
5
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
78
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
4
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
2
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2

Популярные статьи

Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
130
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
74
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
76
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
133
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
16
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
2
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1

Сейчас обсуждают

Кирилл Навчевич
02:39
Рабочая карта
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
4erT
02:35
Ракеты крутятся, шекели мутятся.
Белый дом назвал иранский удар по Израилю «крайне безуспешным»
Серж Д
02:34
Оружейные корпорации уже готовяться потеснить лидеров списка самых дорогих компаний. Интересно будут ли когда нибудь публиковать доходы от оружейки ,это только начало, просто так не закончится простым...
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
Илья Коваленко
02:17
А меня другое интересует: почему она петляет по карте, как бык поссал ? Когда у нас научатся строить прямые дороги, как в Китае ?
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
Stas {3adpo_ot}
01:56
Интересно, где эти люди которые кричат с пеной на амуде? 🤣
Сервис NorthridgeFix каждый месяц ремонтирует 200 видеокарт RTX 4090 с расплавленными разъёмами
Listoman
01:54
Действительно, стоимость 1гб на hdd не может конкурировать с ssd, так как шляпная тарахтелка сдулась уже давно по всем параметрам)
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
glavhyilo
01:54
ещё голосом ии могут порно ролики озвучивать.ИИ-это развод потипу зелёных историй,демократии и т.д.
Актриса из Baldur’s Gate III пожаловалась на ИИ-синтез своего голоса
Артур Радунцев
01:21
Бред, это когда "Механически тоже можно открыть всегда, но это не желательно, можно стекла повредить".
Из-за обновления ПО девушка оказалась запертой в электромобиле Tesla на 40 минут
Женя Безфамильный
01:18
Молодцы поляки
Одиночные игры остаются приоритетом для компании CD Project
32Влад32
01:12
Израиль сколько уже бьется в микроскопической Газе? А ты говоришь - Иран в порошок сотрут.
Белый дом назвал иранский удар по Израилю «крайне безуспешным»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем