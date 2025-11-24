Вместе они формируют многогранный портрет легендарного советского разведчика

К 130-летию выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге издательство «Эксмо» выпустило сразу три книги: «Легенда о Зорге. Графический роман о величайшем разведчике XX века» (Олег Рой), «Зорге. Последний полет “Рамзая”» (Хачик Хутлубян) и «Рихард Зорге. Разведчик, который спас СССР» (Сергей Будкевич). Каждый автор по-своему раскрывает судьбу человека, повлиявшего на ход Второй мировой войны.

«Легенда о Зорге. Графический роман о величайшем разведчике XX века» издана в уникальном формате – 180-ти иллюстраций Кирилла Руднева дополнили повествование визуальными образами, раскрывающими атмосферу той эпохи. Скоро в продаже появятся и тематические календари с рисунками из романа.

На страницах второй книги «Зорге. Последний полет “Рамзая”» разворачивается напряженный шпионский детектив о чести и предательстве. Для всех харизматичный немецкий журналист и доверенное лицо Рейха, а на самом деле советский разведчик с позывным Рамзай. Роман в подробностях раскрывает эпизоды слежки японской полиции, аварию на мотоцикле, дипломатические миссии в Манилу и Гонконг, а также встречи с загадочной Ханако Исии. Книга открывает новую серию, в которую также войдут романы о Николае Кузнецове, Геворке Вартаняне и других разведчиках.

Третья книга «Рихард Зорге. Разведчик, который спас СССР» — документальное свидетельство очевидца. Автор лично знал многих фигурантов «дела Зорге», поскольку служил в посольской резидентуре в столице Японии, поэтому его взгляд изнутри делает повествование особенно эмоциональным и достоверным. Особенно точно удалось передать последние дни легендарного разведчика, который ни на миг не пожалел о своем выборе.