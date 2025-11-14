Наибольший интерес у партнеров вызвали казуальные игры, экшен-проекты и гонки

На конференции India Game Developer Conference 2025, прошедшей на днях в Ченнае, 10 российских компаний под покровительством АКИ презентовали 15 игр и провели более 200 деловых встреч с издателями, инвесторами и локальными студиями. По итогам были достигнуты договоренности о выходе проектов в Индии и совместной разработке мобильных игр, а национальный магазин приложений Indus Appstore согласился добавлять проекты на свою площадку.

Среди представленных игр можно отметить браузерки Pocket Tower, Raid Rush и Magic World, хоррор-триллер Run Away from Me: Alexandra, симулятор ухода за котом «ПушМяу: Игра», кооперативный экшен S.E.M.I., ролевая игра Life Slash Death, приключенческую игру Midnight Souls, головоломку Lost in the Roots, симулятор выживания The Northern Path, экшен NightFall Shade и космический симулятор Star Paws.

Также были подписаны соглашения с Ассоциацией создателей иммерсивного цифрового контента штата Махараштра о выпуске совместных мобильных игр, а RuStore презентовал индийским партнерам свою площадку для дистрибуции мобилок. Несколько представителей геймдева, включая иранскую Kingkode, выразили желание открыть представительства в России, присоединившись к Московскому кластеру видеоигр и анимации, который призван стать первой в мире экосистемой поддержки индустрии полного цикла. На этой площадке уже с 27 по 30 ноября состоится Московская международная неделя видеоигр.