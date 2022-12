Elden Ring стала абсолютным успехом для FromSoftware

FromSoftware имеет желанный статус любимого разработчика «культовых» игр со времен первой PlayStation. Такие игры, как King's Field и Armored Core, никогда по-настоящему не завоевывали основную игровую аудиторию, но были и настоящие фанаты данных игр.

В Elden Ring играло больше людей, чем в любую предыдущую игру FromSoftware, и это ясно отражено в статистике How Long To Beat, которая отражает топ игр, которые прошло наибольшее количество игроков. Так, около 5900 пользователей сайта завершили прохождение эпического темного фэнтези. Это еще более невероятно, учитывая тот факт, что игра также возглавила список «Самых длинных игр» этого сайта с 107 часами, даже обойдя JRPG, такие, как Xenoblade Chronicles 3 и Tactics Ogre: Reborn.

Наименее удивительной статистикой, учитывая чрезвычайную сложность игры, является то, что она также возглавляет список игр, от которых чаще всего отказываются. Это игры, от которых пользователи отказались и удалили, временно или навсегда. Почти в 2,5 раза больше пользователей "удалили" Elden Ring, чем занявшую второе место игру Tunic, похожую на инди-игру Zelda.

Данные How Long To Beat представляют собой только отчеты пользователей и явно не отражают игровое сообщество в целом. Чтобы узнать это, можно обратиться к глобальной статистике достижений Steam. Хотя технически в игре четыре концовки, в ней есть только три «последних» достижения: Age of the Stars, Elden Lord и Lord of Frenzied Flame. Эти достижения составляют 25,6%, 18,9% и 13,0% соответственно. Таким образом, 57,5% игроков прошли игру до конца.

Elden Ring стала абсолютным успехом для FromSoftware, продав более десяти миллионов копий и получив награду Game Awards, где она получила награду Geoffies за лучшую режиссуру игры, лучшую художественную постановку, самую ожидаемую, лучшую ролевую игру и игру года в целом. Если вы еще не погрузились в шедевр режиссёра Миядзаки, сейчас он продаётся со скидкой 30% на зимней распродаже в Steam.