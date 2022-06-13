Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
HTC может вернуться на рынок смартфонов с новой моделью Viveverse
Компания продемонстрирует свой новый смартфон на мероприятии в Тайване 28 июня 2022 года
анонсы и реклама
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

HTC, тайваньский производитель смартфонов, объявил о своих планах по выпуску нового смартфона. Компания продемонстрирует свой новый смартфон на мероприятии в Тайване 28 июня 2022 года. Предполагается, что это будет телефон высокого класса. Тизер предполагает, что он будет посвящен метавселенной. 

реклама

Когда-то компания HTC произвела фурор на рынке смартфонов, особенно когда она представила на рынке HTC One и HTC One M8. Эти телефоны отличались качеством сборки, корпусом из цельного металла и улучшенным пользовательским интерфейсом, что стало эталоном для других производителей смартфонов под управлением Android. Даже дизайн задней панели iPhone 6 был вдохновлен HTC One. Позже отсутствие инноваций и скучный дизайн привели к краху HTC. Кроме того, появление китайских смартфонов, которые предлагались по агрессивным ценам, ухудшило положение тайваньского бренда. 

Для тех, кто не в курсе, некоторые смартфоны Google из линейки Nexus и Pixel были произведены HTC. Позже Google нанял около 2000 сотрудников HTC для работы над своей серией Pixel. С тех пор мы мало что слышали о тайваньском бренде. Еще в 2018 году компания попытала счастья с устройством Exodus 1, ориентированным на криптовалюту, но потерпела неудачу в попытке возродить свой сегмент смартфонов. 

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

HTC много лет инвестировала значительные средства в разработку своего VR-оборудования, такого как HTC Vive. Бренд будет внедрять свои наработки касательно виртуальной реальности, чтобы интегрировать свою платформу виртуальной реальности Viveverse с открытым исходным кодом в свой новый флагман.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#htc #новинки #новинка #анонс #тизер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Blizzard поделилась новыми подрпобностями касательно Diablo 4
Смартфон Poco F4 5G с чипом Snapdragon 870 будет стоить 459 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
19
Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
7
Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
31
Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
3
В Diablo Immortal обнаружены скрытые игровые ограничения для бесплатных игроков
3
Криптозима близко – держатели Эфира избавляются от активов, курс рухнул до $1250, а эксперты винят Виталика Бутерина
21
Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
17
NVIDIA обновила даты выхода GeForce GTX 1630 и RTX 40
5
Геймеры из РФ избавляются от консолей PlayStation и Xbox – количество предложений увеличилось до 70%
15
Глава NVIDIA назвал Россию значимым рынком для игрового сегмента
8
Российские магазины ощутимо снизили цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti стоит 55 000р
11
Премьера геймплея Starfield: строительство базы и корабля, стрельба при 15 кадрах/c, а также около 1000 планет для исследования
29
S.T.A.L.K.E.R. 2 указан в списке игр Microsoft как релиз 2023 года, а Atomic Heart — 2022-го
3
121 смартфон Xiaomi получит новую прошивку MIUI 13.5
+
VideoCardz: nVidia будет пытаться снижать стоимость RTX 30 за счёт переноса RTX 40
5
Разработчик головоломки-платформера Lifeless Planet представил свежий геймплейный трейлер
+
Выпуск видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 40 отложен
5
Биткоин рухнул до 24 500 долларов США и может упасть ниже 20 000 долларов
13
Сотрудник Google заявил, что ИИ компании обрел сознание, после чего его отправили в отпуск
4
Симулятор патологоанатома с элементами хоррора Autopsy Simulator представлен в новом видео
1

Популярные статьи

Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
25
Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
46
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
52

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
21:08
V7 пробовал, не подошла по хвату, до сих пор лежит. И кстати cougar рассматривал, но почему-то отпугнули отзывы, что быстро выходит из строя. Хотя тут как обычно может быть на количестве частные случ...
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Kolyvan
21:05
Она на данный момент стоит около 21тыс. рубл (329 долларов) новая на newegg. Куда еще дешевле? И так почти бесплатная.
Ethereum рухнул до 1200 долларов – это наихудший показатель за полтора года
buratino777
20:55
и это пишет баба со скалкой на аватаре... мрак ....
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 может оказаться почти равна RTX 3060 Ti по производительности
rusbear
20:55
Боюсь спросить, где же у вас свиньи живут, если в свинарнике место занято...
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
buratino777
20:54
и что сейчас стоит в этой мамке?
На сайте SiSoftware опубликовали результаты тестов 24-ядерного Intel Core i9-13900
buratino777
20:53
лол еще и на ддр4 . где выйдет 13900 ddr5 будет самым лучшим выбором, в общем попал ты в просак. в очередной раз
На сайте SiSoftware опубликовали результаты тестов 24-ядерного Intel Core i9-13900
buratino777
20:50
200 баксов за сраный лоу-мидл? геймерасов ничего не учит. они неисправимы.
Ethereum рухнул до 1200 долларов – это наихудший показатель за полтора года
buratino777
20:49
было 80 и че?
Ethereum рухнул до 1200 долларов – это наихудший показатель за полтора года
ахахах
20:46
после 2024г наверно после президентских выборов в америке какие-то шевеления начнутся по сталкеру 2
GSC Game World подтвердила перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
NgMurakami
20:44
Очень интересно было почитать ваше авторитетное мнение по сложившейся ситуации. Прошу, продолжайте держать в курсе.
GSC Game World подтвердила перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем