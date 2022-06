Компания продемонстрирует свой новый смартфон на мероприятии в Тайване 28 июня 2022 года

HTC, тайваньский производитель смартфонов, объявил о своих планах по выпуску нового смартфона. Компания продемонстрирует свой новый смартфон на мероприятии в Тайване 28 июня 2022 года. Предполагается, что это будет телефон высокого класса. Тизер предполагает, что он будет посвящен метавселенной.

Когда-то компания HTC произвела фурор на рынке смартфонов, особенно когда она представила на рынке HTC One и HTC One M8. Эти телефоны отличались качеством сборки, корпусом из цельного металла и улучшенным пользовательским интерфейсом, что стало эталоном для других производителей смартфонов под управлением Android. Даже дизайн задней панели iPhone 6 был вдохновлен HTC One. Позже отсутствие инноваций и скучный дизайн привели к краху HTC. Кроме того, появление китайских смартфонов, которые предлагались по агрессивным ценам, ухудшило положение тайваньского бренда.

Для тех, кто не в курсе, некоторые смартфоны Google из линейки Nexus и Pixel были произведены HTC. Позже Google нанял около 2000 сотрудников HTC для работы над своей серией Pixel. С тех пор мы мало что слышали о тайваньском бренде. Еще в 2018 году компания попытала счастья с устройством Exodus 1, ориентированным на криптовалюту, но потерпела неудачу в попытке возродить свой сегмент смартфонов.

HTC много лет инвестировала значительные средства в разработку своего VR-оборудования, такого как HTC Vive. Бренд будет внедрять свои наработки касательно виртуальной реальности, чтобы интегрировать свою платформу виртуальной реальности Viveverse с открытым исходным кодом в свой новый флагман.