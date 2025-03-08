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TechBit
One UI 8 на Android 16 уже начали тестировать
Samsung приступила к тестированию своей новой операционной системы One UI 8, основанной на Android 16, значительно раньше привычного графика.

Фото Samsung

Samsung приступила к тестированию своей новой операционной системы One UI 8, основанной на Android 16, значительно раньше привычного графика. Как сообщил инсайдер Тарун Ватс, первые внутренние тестовые сборки под номерами S938BXXU1BYC1, S938BOXM1BYC1 и S938BXXU1BYC1 уже появились на серверах обновлений Samsung и предназначены для линейки Galaxy S25. Пока фанаты все еще ждут полноценного релиза One UI 7 на базе Android 15, который задерживается и ожидается лишь в апреле, Samsung, похоже, решила ускорить работу над будущими обновлениями.

Примечательно, что столь раннее начало тестирования One UI 8 совпадает с изменениями в планах Google, которая намерена выпустить стабильную версию Android 16 уже во втором квартале 2025 года, а не в привычном осеннем окне. Samsung, вероятно, стремится не отставать от конкурентов и пересматривает свой подход к выпуску обновлений. По слухам, компания может даже отказаться от промежуточных версий, таких как One UI 7.1 и 7.1.1, чтобы сосредоточить усилия на более быстрой и качественной разработке One UI 8. Такой шаг позволит не только сократить время на выход крупного апдейта, но и избежать критики за затянувшиеся релизы, с которой Samsung столкнулась в случае с One UI 7.

На данный момент стабильная версия One UI 7 доступна лишь для ограниченного числа устройств, включая серию Galaxy S25 и некоторые модели среднего класса, такие как Galaxy A56 и A36. Это вызывает недовольство пользователей старых флагманов, например, Galaxy S24, которые до сих пор не получили обновление. Однако раннее тестирование One UI 8 дает надежду на то, что Samsung стремится исправить ситуацию и вернуть доверие своей аудитории. Эксперты предполагают, что новая оболочка может дебютировать уже осенью 2025 года, а некоторые устройства, такие как будущие Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, возможно, получат ее прямо из коробки.

Интересно, что в коде One UI 7 уже замечены намеки на будущие функции One UI 8, включая улучшенную поддержку технологий вроде decal shader для более эффектных иконок и анимаций, а также оптимизацию интерфейса для складных смартфонов. Это говорит о том, что Samsung не просто торопится с выпуском, но и планирует сделать новую систему более совершенной. Если компания действительно пропустит промежуточные обновления, пользователи могут получить доступ к крупным нововведениям быстрее, хотя это и сопряжено с риском — отсутствие небольших апдейтов может оставить некоторые ошибки без исправлений до выхода следующей версии. Пока официальных заявлений от Samsung не поступало, но раннее тестирование One UI 8 явно указывает на желание компании адаптироваться к ускоряющемуся ритму индустрии и вернуть себе репутацию лидера в области обновлений Android-устройств.

#смартфоны #samsung #технологии #google #обновления #galaxy s25 #android 16 #one ui 8
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