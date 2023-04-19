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У Украины кончаются ракеты для ПВО С-300 – наступление ВСУ может окончиться не начавшись
О проблеме сообщил подполковник армии Соединенного Королевства
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В ходе очередного разоблачительного материала выяснилось, что в распоряжение The Washington Post несколько дней назад появилась любопытная информация. Как сообщается, специалисты НАТО постоянно проводят мониторинг грунта на Донбассе. Так вот, по состоянию на конец марта почва была непригодна для проведения наступательных операций. При этом авторы новости отмечают, что дожди в Украине продолжаются, а значит указанная некоторыми СМИ дата наступательной операции ВСУ 30 апреля может оказаться очередным фейком. Ясно, что подобные рассуждения далеки от реальности, поскольку конечное решение будет приниматься в Пентагоне, а значит ключевое значение играет не только грязь на украинских дорогах, но и политические аспекты. Политологи отмечают, что уже осенью текущего года команде Байдена будет не до Украины, поскольку стартует предвыборная компания. Это значит, что Киев должен показать успехи на одном из направлений, что даст дополнительные очки действующему президенту. Скорее всего американские генералы уже наметили наиболее вероятные даты наступательной компании, поскольку в Британии заявили, что ближайшие месяцы станут решающими для судьбы Украины.

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При этом Министр обороны Англии заявил, что наступление состоится вне зависимости от погодных и политических условий. The New York Times пишет о том, что Бен Уоллес уверен в успехе компании, поскольку Киев сосредоточил на некоторых участках довольно значительные силы, а операция будет проводиться в условиях строжайшей секретности. Наличие резервов подтверждается многими источниками, но это не значит, что украинская армия не сталкивается с определёнными трудностями. По данным Financial Times, в последнее время одной из самых больших проблем стали планирующие авиабомбы, которые успешно сбрасывают российские самолёты. В итоге поражаются военные объекты на линии соприкосновения, а возможности ПВО постоянно снижаются. Попытки уменьшить потери до минимума производятся с помощью комплексов С-300 и ЗРК «Бук», но нарастающее давление с российской стороны привело к быстрому расходованию боеприпасов. Снаряды к ПВО на исходе, а на ближайшей встрече министров обороны НАТО в Рамштайте украинская делегация намерена поднять вопрос снарядов к советским системам ПВО.

Неясно, насколько значительными запасами подобных снарядов обладает Европа, поскольку за последний год страны Варшавского договора передали Киеву большую часть оставшихся на хранении вооружений, ну а развернуть новое производство почти невозможно. Похоже, секретные данные об оборонительных возможностях Украины стали достоянием общественности, поскольку в прессе появились первые комментарии от действующих военных. Так, английское издание Express пишет о критическом состоянии ПВО, ссылаясь на секретные документы, опубликованные в американской прессе. В интервью участвует подполковник армии Соединенного Королевства, который твёрдо уверен в том, что наступление станет для ВСУ полной катастрофой. Стюарт Кроуфорд говорит о полном исчерпании оставшихся после развала СССР запасов ракет для указанных выше комплексов ПВО, а значит небо над Украиной вскоре станет нечем защитить. При этом он уверяет, что основная часть оборонной способности ВСУ и вовсе лежит в руинах, а улучить ситуацию почти невозможно.

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Стюарт Кроуфорд отметил, что по данным секретных документов, все снаряды к С-300 окончатся к началу мая, тогда как стрелять из ЗРК «Бук» будет нечем уже в ближайшие дни. Сегодня украинская армия пытается противостоять многочисленным ракетным ударам, прикрывая критически важные объекты, но уже очень скоро делать это будет нечем. Единственная возможность улучшить положение ВСУ заключается в быстрой переброске десятков западных комплексов в Украину. Если этого не случится, то наступление захлебнётся, а тысячи солдат станут лёгкой добычей российской артиллерии. Эксперты отмечают, что рассекреченные данные могут оказаться фальшивыми, либо созданы для введения в заблуждение руководство РФ. Что до снарядного голода и его последствий, то лучше всего обратиться к заявлению Пригожина. Основатель ЧВК «Вагрер» рассказал о том, как нехватка снарядов влияет на резкий рост потерь среди бойцов. Фактически, при двукратном снижении атакующих возможностей артиллерии смертность увеличивается до 6 раз. 

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#аналитика #сво #политика
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Антон Воронврот
16:22
давай разберемся, у меня есть лиц. дум и дум етернал. 2к все ультра без длсс. сегодня сделаю прогон, если там рил 30фпс, а на 3060 будет больше за счет памяти, то я снимаю шляпу
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Антон Воронврот
16:21
в думе меня смутило, что у меня даже в 4к на ультре не было такого унылого фпс. в 2к всегда стабильно больше 100, на видосе умудрились 30 фпс выдать
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Антон Воронврот
16:19
хня на постном масле, надо смотреть самому, не верю чтобы при одинаковых настройках так резалась текстура.
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
RadeoForce
16:17
то есть, тебя не смутила ситуация в Думе, например? Ты видос-то глянь. Снизить текстуры, серьезно? Зачем, если хуанг это сделал за тебя
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Антон Воронврот
16:15
эксперт Эд: Стим это малая часть по которой нельзя сделать выборку, а процы тестируют в 4к.
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хахахер
16:14
ну так
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Антон Воронврот
16:14
бл, ну ты рофлишь? где то есть такой упор чтобы были статоры? или микрофризы, все компенсируется ОЗУ. а текстуры немного снизить, не судьба? 6700 все равно не догоняет 3070, даже в 4к. искусственно гн...
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Игорь Быков
16:11
Даже свастон прималевать не забыли)) хотя пропагандоны как всегда, их "хрючево", рассчитано на самую быдло-категорию. Впрочем на оверах, таких overдохуя.
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