О проблеме сообщил подполковник армии Соединенного Королевства

В ходе очередного разоблачительного материала выяснилось, что в распоряжение The Washington Post несколько дней назад появилась любопытная информация. Как сообщается, специалисты НАТО постоянно проводят мониторинг грунта на Донбассе. Так вот, по состоянию на конец марта почва была непригодна для проведения наступательных операций. При этом авторы новости отмечают, что дожди в Украине продолжаются, а значит указанная некоторыми СМИ дата наступательной операции ВСУ 30 апреля может оказаться очередным фейком. Ясно, что подобные рассуждения далеки от реальности, поскольку конечное решение будет приниматься в Пентагоне, а значит ключевое значение играет не только грязь на украинских дорогах, но и политические аспекты. Политологи отмечают, что уже осенью текущего года команде Байдена будет не до Украины, поскольку стартует предвыборная компания. Это значит, что Киев должен показать успехи на одном из направлений, что даст дополнительные очки действующему президенту. Скорее всего американские генералы уже наметили наиболее вероятные даты наступательной компании, поскольку в Британии заявили, что ближайшие месяцы станут решающими для судьбы Украины.

реклама

При этом Министр обороны Англии заявил, что наступление состоится вне зависимости от погодных и политических условий. The New York Times пишет о том, что Бен Уоллес уверен в успехе компании, поскольку Киев сосредоточил на некоторых участках довольно значительные силы, а операция будет проводиться в условиях строжайшей секретности. Наличие резервов подтверждается многими источниками, но это не значит, что украинская армия не сталкивается с определёнными трудностями. По данным Financial Times, в последнее время одной из самых больших проблем стали планирующие авиабомбы, которые успешно сбрасывают российские самолёты. В итоге поражаются военные объекты на линии соприкосновения, а возможности ПВО постоянно снижаются. Попытки уменьшить потери до минимума производятся с помощью комплексов С-300 и ЗРК «Бук», но нарастающее давление с российской стороны привело к быстрому расходованию боеприпасов. Снаряды к ПВО на исходе, а на ближайшей встрече министров обороны НАТО в Рамштайте украинская делегация намерена поднять вопрос снарядов к советским системам ПВО.

Неясно, насколько значительными запасами подобных снарядов обладает Европа, поскольку за последний год страны Варшавского договора передали Киеву большую часть оставшихся на хранении вооружений, ну а развернуть новое производство почти невозможно. Похоже, секретные данные об оборонительных возможностях Украины стали достоянием общественности, поскольку в прессе появились первые комментарии от действующих военных. Так, английское издание Express пишет о критическом состоянии ПВО, ссылаясь на секретные документы, опубликованные в американской прессе. В интервью участвует подполковник армии Соединенного Королевства, который твёрдо уверен в том, что наступление станет для ВСУ полной катастрофой. Стюарт Кроуфорд говорит о полном исчерпании оставшихся после развала СССР запасов ракет для указанных выше комплексов ПВО, а значит небо над Украиной вскоре станет нечем защитить. При этом он уверяет, что основная часть оборонной способности ВСУ и вовсе лежит в руинах, а улучить ситуацию почти невозможно.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стюарт Кроуфорд отметил, что по данным секретных документов, все снаряды к С-300 окончатся к началу мая, тогда как стрелять из ЗРК «Бук» будет нечем уже в ближайшие дни. Сегодня украинская армия пытается противостоять многочисленным ракетным ударам, прикрывая критически важные объекты, но уже очень скоро делать это будет нечем. Единственная возможность улучшить положение ВСУ заключается в быстрой переброске десятков западных комплексов в Украину. Если этого не случится, то наступление захлебнётся, а тысячи солдат станут лёгкой добычей российской артиллерии. Эксперты отмечают, что рассекреченные данные могут оказаться фальшивыми, либо созданы для введения в заблуждение руководство РФ. Что до снарядного голода и его последствий, то лучше всего обратиться к заявлению Пригожина. Основатель ЧВК «Вагрер» рассказал о том, как нехватка снарядов влияет на резкий рост потерь среди бойцов. Фактически, при двукратном снижении атакующих возможностей артиллерии смертность увеличивается до 6 раз.