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Создана криптовалюта-паразит Эфира под названием Ethereum PoW (ETHW) – монету уже можно купить
Активация форка Эфира состоится в ночь на 15 сентября
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В сентябре состоится одно из самых ключевых событий на рынке криптовалют. Как знают многие наши читатели, Эфир не только перейдёт на новый алгоритм, но и полностью заблокирует возможность майнинга. Если не знать, что всё это случится уже через 15 дней, то может показаться, что вообще ничего не происходит. Фермеры копают монеты, а пулы выплачивают им причитающуюся прибыль. Хешрейт остаётся стабильным, при этом никаких комментариев от известных майнеров не слышно. Создаётся иллюзия благополучия, но верить напускному спокойствие не стоит, ведь многие фермеры готовятся к большому исходу.

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Сегодня мы обойдёмся без скучных фактов, ведь многие наши читатели всё равно не понимают смысла хардфорков, поэтому давайте на пальцах поясним суть происходящего. Итак, для добычи Эфира требуется видеокарты. При этом, чем мощнее будет ваша карта, тем больше можно получить денег. Мощность определяется хешрейтом, а значит есть стабильная характеристика, на основании которой и происходит зачисление монет. Поскольку фермеров слишком много, приходится покупать много видеокарт, что повышает шансы на получения прибыли, но даже купив 1000 графических чипов можно неделями копать Эфир, не заработав ничего, ведь выпадение блока с монетами происходит случайным образом. Так появились пулы, объединяющие десятки тысяч видеокарт, что позволяет уравнять шансы всех участников и сделать выдачу монет привязанной исключительно к хешрейту. Но так было ещё вчера, ведь такой способ тратит слишком много энергии и в целом уже не считается модным.

Сегодня более новые и продвинутые альткоины работают по принципу стейкинга. Получается, что вы можете зарабатывать виртуальные монеты только положив собственные накопления на заблокированный счёт. Здесь всё, как в банке, ведь на данный момент заявленная ставка не превысит 5%, а в будущем валидаторов (разместивших свои монеты в стейкинге) ждёт рост ставки до 13%. Уже 15 сентября майны потеряют возможность добычи традиционным способом, но разместившие свои монеты валидаторы не смогут их получить 6-12 месяцев в зависимости от контракта. Логично, что чем выше срок, тем выше проценты. Здесь нужно просто запомнить, что ничего революционного Виталик Бутерин не придумал. На конец августа 2022 года в заблокированном виде находится 13 470 000 монет на 21 миллиард долларов. Кстати, когда ещё недавно Эфир стоил больше 2000 долларов, эта сумма была куда выше, но это уже детали.  

Эксперты поясняют, что хешрейт сети единовременно упадёт на 99% или на 996 TH/s, что высвободит огромные мощности. Какая-то часть майнеров непременно решит продать своё железо, но основная перейдёт на другую криптовалюту. Эксперты не сомневаются, что это будет Ethereum Classic (ETC). Пока есть слишком много вопросов, ведь за последний месяц хешрейт этой криптовалюты и без того вырос в 2 раза, что снизило доходы ровно на те же 2 раза. Как только в сеть ETC ворвётся даже 20% от всех видеокарт, копающих Эфир, хешрейт Ethereum Classic вырастет в 5-10 раз. Подорожает ли криптовалюта, никто не знает, но логика подсказывает, что спрос на ETC приведёт к её бурному росту, но это не значит, что так и произойдёт.

По данным экспертов, при удачном стечении обстоятельств нас ждёт повышение курса Эфира, а также возрождение криптовалют, поскольку позитивные изменения повлекут за собой высокий спрос со стороны инвесторов. Единственное, что может навредить будущему Эфира – это новый форк Ethereum PoW (ETHW). Всё дело в том, что майнеры не собираются отказываться от добычи Эфира и никуда не хотят уходить. Они собирают силы для демарша. Так, 14 сентября текущий алгоритм остановит добычу монеты, вот только вместо этого будет создана новая ветка, позволяющая всем майнерам продолжать копать монету так, как это можно делать сегодня. Вы удивитесь, но новый паразит на теле Эфира уже настолько реален, что его фьючерсами начали торговать среди заинтересованных сторон, а цена за 1 монету ETHW составляет 50 долларов. Создатели форка уверяют, что в будущем курс этого токена вырастет на порядок, что позволит значительно увеличить вложения. По некоторым данным, уже сегодня создана тестовая сеть, а часть майнеров сможет поучаствовать в бесплатной раздаче монет.

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Странно и то, что Виталик Бутерин не комментирует действия противников перехода на PoS. Казалось бы, он заинтересован в стабильности, но вместо этого парень снова начал пространно рассуждать о будущем Эфира. Похоже, кто-то планирует заработать очень много денег. Создатели криптовалюты-паразита получат в собственные руки популярный проект, который родится и станет известным за одну ночь. Мы не призываем вас ничего покупать, просто помните о том, что всегда есть те, кто зарабатывает на подобных инициативах, ну а большинство теряет все сбережения.

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#криптовалюты #эфир #ethereum pow #ethw
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