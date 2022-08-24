Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
13 старых смартфонов Samsung и Xiaomi получили Android 13 ещё до официального релиза прошивки
На любой из указанных смартфонов скачать и установить прошивку можно уже сегодня
рекомендации
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Совсем недавно автор данного материала видел любопытный ролик на YouTube, где блогер гуляет по городу и спрашивает молодых парней и девушек о том, какая прошивка установлена на их смартфоне. Как оказалось, многие пользователи знают только марку своего телефона, тогда как владельцы яблочных аппаратов и вовсе путаются в показаниях и не способны вспомнить, к какому поколению принадлежит лежащий в кармане iPhone. Что до установленной операционной системы, то подобные глупости вообще никого не интересуют, поскольку большинство опрошенных не смогло дать ответа на этот вопрос. Хорошо уже то, что многие владельцы смартфонов на базе ОС производства Google смогли вспомнить, что у них Android. Всё это говорит о том, что обычный пользователь не интересуется подобными вопросами, что только провоцирует производителей телефонов к отказу от официальной поддержки миллионов гаджетов.

реклама

Поясним, новая версия мобильной операционной системы говорит о нескольких вещах. Во-первых, производитель заботится о безопасности вашего мобильного телефона, а значит пользовательские данные будут защищены. 100% гарантий не даёт никто, ведь владелец собственными действиями может навредить стабильности ОС больше, чем любые хакеры. Как и личным данным, фотографиям и видео, которые могут быть случайно удалены. Во-вторых, в момент релиза производитель берёт на себя некие обязательства. Среди них: выпуск комплектующих, гарантийная и постгарантийная поддержка и обновление программного обеспечения. Если всё это соблюдается, то жизненный цикл смартфона увеличивается, а пользовательский опыт становится лучше.

К сожалению, когда мы говорим об операционной системе Android, то здесь даже Google с трудом соблюдает данные обещания. Так, иногда даже серия Pixel не получает положенных обновлений, что поясняется устаревшим железом. И вот здесь самое время вспомнить, что на носу выход Android 13. Как обычно, в первых рядах её получат смартфоны серии Google, а также несколько флагманов от других компаний. Что до остальных, то многие аппараты и вовсе не увидят новую ОС, тогда как актуальные телефоны могут рассчитывать на прилёт Android 13 по воздуху не раньше весны 2023 года. Если вы готовы ждать, то нет никаких проблем, но бывают случаи, когда энтузиасты хотят опробовать прошивку раньше других. Если вы принадлежите к числу таковых, то мы предлагаем вам перейти на сайт XDA Developer, где появились свежие образы с пользовательскими модификациями Android 13. Давайте перечислим, на какие устройства можно установить свежую прошивку уже сегодня.  

  1. Asus Zenfone Max Pro M1
  2. Moto G40 Fusion 
  3. Moto G60
  4. Nokia 6.1
  5. Nokia 6.1 Plus
  6. Nokia 7 Plus
  7. Nokia 7.1
  8. Nokia 8.1
  9. OnePlus 5 
  10. OnePlus 5T
  11. Realme C3
  12. Realme XT
  13. Sony Xperia XZ Premium

Кроме того, были выпущены свежие образы для семи смартфонов Samsung: Galaxy S10e, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 Plus 5G и Samsung Galaxy Note 10. Ну и мы не можем обойти вниманием Xiaomi. Сообщается, что шесть старых смартфонов уже могут быть обновлены до самой последней версии мобильной операционной системы. Это: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro и Mi 9. 

Всего Android 13 получили 26 различных смартфонов. Как видите, предварительный список небольшой, но в будущем число образов будет расти. Производители часто забывают о своих обязательствах, предпочитая лишать прошивок даже дорогие флагманы. Реальных причин для таких действие нет, ведь в последние годы наращивание производительности перестало быть самоцелью. Проще говоря, любой современный смартфон легко тянет большую часть игр, запускает браузер и другие программы. Ну а отказ от выхода прошивок имеет только одну цель: сэкономить, принудив владельцев аппаратов на старых ОС купить новую трубку.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Инсайдеры просят новичков не заниматься перепрошивкой без соответствующих знания. Найти все данные можно по ссылке, где есть ответы на большинство вопросов. Отнеситесь к этому дело серьёзно, ведь любые неверные действия могут превратить ваш телефон в кирпич.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung #xiaomi #прошивки #android 13
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Asus ROG Phone 6D на базе MediaTek Dimensity 9000+ появился в AnTuTu
Бета-версия браузера Samsung Internet 19.0 поддерживает синхронизацию закладок из Chrome
Samsung представила новый 4k телевизор с диагональю в 98 дюймов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
51
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
38
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
8
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
6
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
13
Слияние Ethereum началось и несёт с собой проблемы для майнеров на видеокартах
2
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
14
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
70
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
26
Представитель архитектуры AMD Zen 4 ощутимо обогнал своего предшественника в Geekbench 5
8
Компьютер для миллионера – какой процессор купить, если вы всегда хотели сборку за 300 000 рублей
5
Выходцы из Украины разработали лодку в виде ската
13
Какие видеокарты покупают обычные геймеры из РФ – 5 популярных моделей на любой вкус
2
В России предлагают принудительно лицензировать книги, фильмы и ПО из Европы и США
99
Новая Marvel's Spider-Man уже на торрентах – 6 оптимальных видеокарт на любой вкус и кошелёк
4
Инженерный образец AMD Ryzen 5 7600X можно купить в Китае
13

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
3
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
53
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
31
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
48
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
2
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

DexteR
14:40
30000 DPI, самый топ топов на рынке.
Razer представила беспроводную мышь Basilisk V3 Pro с сенсором 30000 DPI и поддержкой HyperPolling
Валерий Муравицкий
14:39
Потому-что я пидар
Самая большая на сегодняшний день ракета НАСА готова к запуску на Луну в понедельник
-=metallist=-
14:36
Очередное одноразовое барахло "от геймеров для геймеров"...
Razer представила беспроводную мышь Basilisk V3 Pro с сенсором 30000 DPI и поддержкой HyperPolling
IRanPast
14:35
А чё ты при этом забыл написать, что российская армия перемолола 200 000 военных на украине?
Самая большая на сегодняшний день ракета НАСА готова к запуску на Луну в понедельник
Андрей Сазанов
14:33
Где-то я уже такое видел...
В Mini-ITX плате ASUS на базе AMD X670 одна из микросхем чипсета вынесена на отдельный модуль
KillerOK
14:33
Так никто, кроме тебя тут это слово и не употреблял. То есть ты намекаешь, что ты и есть "морально деградировавший рашист"? Оригинальный способ заявить о своих отклонениях))
Программист из РФ создал эмулятор для PlayStation 5 – играть в игры пока нельзя, но дело движется
Валерий Муравицкий
14:32
Это в США достижений нет? Процессор в твоëм смартфоне или компьютере Российский что ли? Или экономика США хуже Российской, что ты за распил их денег так переживаешь? В РФ одни достижения, пол года вою...
Самая большая на сегодняшний день ракета НАСА готова к запуску на Луну в понедельник
Stupid Miner
14:30
Сектанты Интел все такие .
Intel Core i9-13900K в Geekbench значительно производительнее AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
Даня Краснов
14:30
А с твоим че? Забанили? Инвалидушка
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Юрий Голованов
14:29
Надо ждать это не объективно И к тому же она БУ
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем