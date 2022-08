На любой из указанных смартфонов скачать и установить прошивку можно уже сегодня

Совсем недавно автор данного материала видел любопытный ролик на YouTube, где блогер гуляет по городу и спрашивает молодых парней и девушек о том, какая прошивка установлена на их смартфоне. Как оказалось, многие пользователи знают только марку своего телефона, тогда как владельцы яблочных аппаратов и вовсе путаются в показаниях и не способны вспомнить, к какому поколению принадлежит лежащий в кармане iPhone. Что до установленной операционной системы, то подобные глупости вообще никого не интересуют, поскольку большинство опрошенных не смогло дать ответа на этот вопрос. Хорошо уже то, что многие владельцы смартфонов на базе ОС производства Google смогли вспомнить, что у них Android. Всё это говорит о том, что обычный пользователь не интересуется подобными вопросами, что только провоцирует производителей телефонов к отказу от официальной поддержки миллионов гаджетов.

Поясним, новая версия мобильной операционной системы говорит о нескольких вещах. Во-первых, производитель заботится о безопасности вашего мобильного телефона, а значит пользовательские данные будут защищены. 100% гарантий не даёт никто, ведь владелец собственными действиями может навредить стабильности ОС больше, чем любые хакеры. Как и личным данным, фотографиям и видео, которые могут быть случайно удалены. Во-вторых, в момент релиза производитель берёт на себя некие обязательства. Среди них: выпуск комплектующих, гарантийная и постгарантийная поддержка и обновление программного обеспечения. Если всё это соблюдается, то жизненный цикл смартфона увеличивается, а пользовательский опыт становится лучше.

К сожалению, когда мы говорим об операционной системе Android, то здесь даже Google с трудом соблюдает данные обещания. Так, иногда даже серия Pixel не получает положенных обновлений, что поясняется устаревшим железом. И вот здесь самое время вспомнить, что на носу выход Android 13. Как обычно, в первых рядах её получат смартфоны серии Google, а также несколько флагманов от других компаний. Что до остальных, то многие аппараты и вовсе не увидят новую ОС, тогда как актуальные телефоны могут рассчитывать на прилёт Android 13 по воздуху не раньше весны 2023 года. Если вы готовы ждать, то нет никаких проблем, но бывают случаи, когда энтузиасты хотят опробовать прошивку раньше других. Если вы принадлежите к числу таковых, то мы предлагаем вам перейти на сайт XDA Developer, где появились свежие образы с пользовательскими модификациями Android 13. Давайте перечислим, на какие устройства можно установить свежую прошивку уже сегодня.

Asus Zenfone Max Pro M1 Moto G40 Fusion Moto G60 Nokia 6.1 Nokia 6.1 Plus Nokia 7 Plus Nokia 7.1 Nokia 8.1 OnePlus 5 OnePlus 5T Realme C3 Realme XT Sony Xperia XZ Premium

Кроме того, были выпущены свежие образы для семи смартфонов Samsung: Galaxy S10e, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 Plus 5G и Samsung Galaxy Note 10. Ну и мы не можем обойти вниманием Xiaomi. Сообщается, что шесть старых смартфонов уже могут быть обновлены до самой последней версии мобильной операционной системы. Это: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro и Mi 9.

Всего Android 13 получили 26 различных смартфонов. Как видите, предварительный список небольшой, но в будущем число образов будет расти. Производители часто забывают о своих обязательствах, предпочитая лишать прошивок даже дорогие флагманы. Реальных причин для таких действие нет, ведь в последние годы наращивание производительности перестало быть самоцелью. Проще говоря, любой современный смартфон легко тянет большую часть игр, запускает браузер и другие программы. Ну а отказ от выхода прошивок имеет только одну цель: сэкономить, принудив владельцев аппаратов на старых ОС купить новую трубку.

Инсайдеры просят новичков не заниматься перепрошивкой без соответствующих знания. Найти все данные можно по ссылке, где есть ответы на большинство вопросов. Отнеситесь к этому дело серьёзно, ведь любые неверные действия могут превратить ваш телефон в кирпич.