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Electronic Arts может внедрить рекламу в компьютерные игры по типу Free-to-play

Пока компания всё отрицает, но факты говорят об обратном
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Кто и когда придумал систему Free-to-play сказать сложно. Но тот факт, что этот человек был настоящим гением маркетинга отрицать бесполезно. Сегодня тысячи популярных игр на смартфонах всецело полагаются на эту систему. С одной стороны – вам дают доступ к бесплатному контенту, когда вам не нужно платить каких-либо денег за регистрацию аккаунта и покупку базового контента. С другой – для получения доступа ко всем функциям игры придётся либо платить дополнительно, либо смотреть рекламные ролики. Поскольку 90% всех пользователей на смартфонах никогда и ничего не покупают, надежда на оставшихся 10%. Система Free-to-play так прочно прижилась в мобильном секторе, что представить сегодня любую популярную игру без просмотра рекламных роликов просто нереально. У вас закончились попытки – не беда, завершилось игровое время – не страшно, совершили неудачное действие – не стоит огорчаться, ведь после 30-секундного ролика у вас будет ещё один шанс.

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Есть основания полагать, что в скором времени Electronic Arts может использовать Free-to-play в компьютерных играх и консолях. Как стало известно, EA заключила эксклюзивную сделку с компанией Simulmedia, которой принадлежит сеть внутриигровой рекламы playerWON. Ожидается всё то, о чём мы писали выше, в том числе получение дополнительных жизней и внутриигровой валюты за просмотр роликов. Получить бонусы можно будет только по окончанию видео, но в будущем может быть расширен и на внутриигровой контент.

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Simulmedia провела исследование и уверяет, что люди от 18 до 34 лет готовы смотреть до десяти таких роликов в сутки в среднем надеясь открыть дополнительный ящик с вознаграждением или другие бонусы. Здесь полёт фантазии безграничен, ведь всё то, что всегда было бесплатным, можно привязать к просмотру рекламных роликов. И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что на пути реализации столь амбициозного и прибыльного проекта неожиданно встали геймеры. Нас никто не спрашивал, а мы против. EA явно не желает огласки своих планов, ведь сразу же после появления информации в прессе заявила, что была неверно понята. Якобы, основной приоритет компании был и будет связан с обеспечением лучшего игрового опыта. Мало того, пока и речи не может быть о появлении рекламы в играх, поскольку никаких обязательств относительно этого EA на себя не брала.

Очевидно, что реклама появится. Осталось придумать, как сделать начать внедрять её в игры. Вначале это должно быть ненавязчиво, ведь геймеры не примут резких перемен, ну а потом втянутся. Кто в конце концов откажется от пары лишних монет в РПГ или мощного оружия в шутерах?

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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