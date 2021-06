Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние годы индустрия компьютерных игр росла семимильными темпами. 2020 год ещё больше ускорил процесс, поскольку половина человечества находилась на самоизоляции, когда виртуальные развлечения оставались единственным доступным видом коммуникации. Казалось бы, карманы боссов игровых студий полны денег, в разработке новые проекты, а будущее видится безоблачным и даже слегка радужным. На самом деле эти ребята хотят ещё больше. Им понравилось отчитываться перед инвесторами о сверхдоходах, получая премии в десятки и даже сотни миллионов долларов. Что любопытно, заработная плата обычных трудяг, которые месяцами рисуют текстуры, вылавливают баги и занимаются многими другими делами, осталась прежней, но боссов это не беспокоит, ведь важно позаботиться о золотом парашюте, заранее обговорив условия миллионных откупных.

реклама

Всё это значит только то, что недорогих блокбастеров уже не будет. К примеру, большинство проектов стоит 60 долларов. Но сегодня о приятном. Итак, в магазине GOG стартовала летняя распродажа, в рамках которой можно купить некоторые игры с огромным дисконтом. Прежде всего хотим обратить ваше внимание на Ultimate RED Collection. Это настоящий подарок фанатам CD Projekt RED. Студия сегодня испытывает трудности, а значит ваша поддержка ей не помешает. В коллекцию входит все три игры приключений Геральта, включая The Witcher 3: Wild Hunt: Game of the Year Edition, а также две дополнительные игры в этой вселенной. Не забыли поляки положить в коробочку своё последнее детище – Cyberpunk 2077. Комплект из шести игр стоит 26.77 доллара, или 1769 рублей. Налицо 66% скидка, что для проектов такого уровня кажется просто подарком судьбы.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

реклама

Проблема в том, что абсолютно все, кто хотел, давно купили серию игр Ведьмак, поэтому смысла брать коллекцию для многих просто нет смысла, а вот отдельно Cyberpunk 2077 – это отличный шанс сэкономить, ведь сегодня игра доступна за 19.99 доллара, или 1399 рублей. В данном случае стоит понимать, что в конце 2020 года Cyberpunk 2077 стоила в GOG 40 долларов, а значит перед нами двукратное падение цен. Кстати, если вы брали игру в Steam, то платили за неё 60 долларов, а значит сегодня есть возможность купить её в 3 раза дешевле. Посмотреть другие скидки можно по ссылке. Там достаточно интересных предложений. К примеру, Metro Exodus - Gold Edition потеряла 66% и стоит всего 10.19 доллара.