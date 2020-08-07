Энтузиаст показал прогресс в портировании S.T.A.L.K.E.R.: Тени Чернобыля на Unreal Engine 4 и поделился сроками выхода первой рабочей версии
На протяжение последних нескольких месяцев энтузиаст по имени Ivan Sorce на своём канале Ютуб регулярно выкладывает ролики, демонстрирующие его успехи в портировании S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на продвинутый графический движок Unreal Engine 4. Ранее он уже показал впечатляющие разрушаемые объекты и технологию трассировки лучей, что вызвало воодушевление в рядах любителей серии игр S.T.A.L.K.E.R. Сейчас же он выпустил сразу два ролика, в которых можно изучить очередной прогресс в работе.
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Первый ролик показывает взаимодействие погодных эффектов с новыми текстурами. В частности, можно увидеть, как игровой персонаж бегает под дождём. Сказать, что всё реализовано идеально, пока нельзя. Видны шероховатости, да и трава под ногами не шевелится, живя своей жизнью. Однако по сравнению с прошлыми видео заметен прогресс, который уже оценили другие пользователи.
На втором видео можно рассмотреть, как персонаж выглядит от третьего лица. Уже сейчас этот момент кажется более придуманным, чем в оригинальной серии. Со слов автора модификации, он планирует выпустить первый билд уже к концу 2020 года. Кроме того, проект будет с полностью открытым кодом, что даст возможность игровому сообществу ещё больше улучшить наработки Ютубера.
Работа ещё продолжается. О финале речь не идёт. Известно, что всю работу Ivan Sorce делает один. Он также отметил, что вскоре приступит к портированию системы квестов, однако это не займёт много времени, поскольку за графику отвечает движок игры.
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