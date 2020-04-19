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Каждый год происходит медленное обновление всех компонентов компьютера. Увеличивается объём накопителей; в прошлое уходят жёсткие диски, уступая место быстрым SSD; растёт количество оперативной памяти, которое требуется для современных задач; появляются новые технологии; растёт производительность процессоров и видеокарт. Между тем, множество людей до сих пор использует первое поколение Intel Core, которое в памяти многих отпечаталось как огромный рывок в новую эру быстродействия.

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Сегодня мы обратимся к новому тесту, которые провела команда Gecid. Давайте изучим тестовый стенд:

Процессор: Intel Core i7-860

Материнская плата: GIGABYTE GA-H55M-UD2H rev 1.3

ОЗУ: 4x4GB DDR3-1600 Samsung

Охлаждение: Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition

Накопитель: 2x PATRIOT P200, 1TB - PALIT

Видеокарта: GeForce RTX 2080 SUPER

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Как видите, в большинстве игр, при наличии мощной видеокарты, процессор Intel Core i7-860 первого поколения способен обеспечить вам приемлемый уровень быстродействия. Ясно, что время нашего героя ушло. Он уступает даже такому недорогому чипу, как Ryzen 5 1600. Если вы планировали пересидеть на старичке Core i7-860 до появления DDR5 и новых процессоров на 5-нм техпроцессе, то вполне можете это сделать. За последние 10 лет процессоры не совершили революционного рывка, долгое время прибавляя по 5-7% от поколения к поколению. Что до будущего такой системы, то со временем она подойдёт только для офисных задач.



