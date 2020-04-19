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Процессор Intel Core i7-860 первого поколения против современных игр – отсутствие прогресса за последние 10 лет глазами экспертов Gecid

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Каждый год происходит медленное обновление всех компонентов компьютера. Увеличивается объём накопителей; в прошлое уходят жёсткие диски, уступая место быстрым SSD; растёт количество оперативной памяти, которое требуется для современных задач; появляются новые технологии; растёт производительность процессоров и видеокарт. Между тем, множество людей до сих пор использует первое поколение Intel Core, которое в памяти многих отпечаталось как огромный рывок в новую эру быстродействия. 

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Сегодня мы обратимся к новому тесту, которые провела команда Gecid. Давайте изучим тестовый стенд: 

  • Процессор: Intel Core i7-860 
  • Материнская плата: GIGABYTE GA-H55M-UD2H rev 1.3 
  • ОЗУ: 4x4GB DDR3-1600 Samsung 
  • Охлаждение: Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition 
  • Накопитель: 2x PATRIOT P200, 1TB - PALIT 
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 SUPER

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Как видите, в большинстве игр, при наличии мощной видеокарты, процессор Intel Core i7-860 первого поколения способен обеспечить вам приемлемый уровень быстродействия. Ясно, что время нашего героя ушло. Он уступает даже такому недорогому чипу, как Ryzen 5 1600. Если вы планировали пересидеть на старичке Core i7-860 до появления DDR5 и новых процессоров на 5-нм техпроцессе, то вполне можете это сделать. За последние 10 лет процессоры не совершили революционного рывка, долгое время прибавляя по 5-7% от поколения к поколению. Что до будущего такой системы, то со временем она подойдёт только для офисных задач. 


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Ник Хобо
16:40
Был. Пока через 1,5 года не вышел легендарный i7-2600K. После этого первое поколение стало днищем.
Процессор Intel Core i7-860 первого поколения против современных игр – отсутствие прогресса за последние 10 лет глазами экспертов Gecid
kiberman
16:40
Да холодный у меня на 1.68-1.2,на воде 360))))))))
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pavel80
16:35
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kiberman
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Evgeniy Som
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Ты и так уже выставил себя дураком ))) с первого же моего поста я написал все как есть но "дурачек" зачем то решил вклинится ))) Я просто не понимаю насколько нужно быть тупым чтобы не понимать элемен...
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