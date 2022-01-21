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Обогнавший Core i9-10900K бюджетный Celeron G6900 протестирован в играх - low-end гейминг от RGHD
Чуда не случилось и процессор оказался непригоден для игр.
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Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что бюджетный процессор Celeron G6900 способен обойти флагманский Core i9-10900K в однопоточной производительности. В качестве доказательства была приведена очередная запись из бенчмарка Geekbench, в которой затычка для сокета действительно смогла набрать в тесте большее количество попугаев. Правда в многопотоке G6900 оказался полностью беспомощен перед мощью Core i9-10900K, но кого волнуют такие мелочи.

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Довольно известный блогер, ведущий канал RandomGaminginHD решил самолично проверить возможности Celeron и провёл небольшое тестирование, в рамках которого запускал на системе с этим процессором и видеокартой NVIDIA Quadro T1000 (примерный аналог GeForce GTX 1650) различные современные игры.


И этот тест в очередной раз продемонстрировал бессмысленность измерения производительности в бенчмарках и прочей "синтетике". В реальных условиях процессор оказался совершенно не способен хоть как-то тянуть актуальные игровые тайтлы и выдавал безумно долгие фризы, длящиеся по несколько секунд подряд. И даже в довольно нетребовательной CS:GO он постоянно выдавал статтеры, из-за чего о нормальном игровом процессе не могло быть и речи.

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#celeron g6900
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