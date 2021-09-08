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СМИ: МВД планирует привлечь к ответственности продавцов читов для World of Tanks

В рамках расследования полицейскими была проведена контрольная закупка
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты
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Создатели и распространители софта для нечестной игры всё чаще становятся героями криминальной хроники. В марте этого года в Китае уже происходили задержания торговцев чит-программами для Call of Duty и Overwatch, а в июле японская полиция арестовала создателя модифицированных сохранений для The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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Теперь же этот тренд добрался и до Российской федерации. Сетевое издание TJournal со ссылкой на telegram-канал Baza сообщает, что управление «К» МВД РФ (отвечающее за правонарушения в сфере компьютерной информации) расследует сразу несколько дел против создателей и владельцев площадок, занимающихся коммерческим распространением читов и ботов для популярной игры World of Tanks и её корабельного аналога World of Warships. 

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Под прицел сотрудников силового ведомства попали сайты «CyberTank/CyberShip» и «Hagz», на которых пользователи могли приобрести бот-программы, способные управлять игровым процессом без участия геймера, а также и более привычные читы с автонаводкой прицела и обзором сквозь стены для упрощения игры в мультиплеере.

В рамках расследования полицейскими была проведена контрольная закупка, после чего в отношении владельцев сайтов планируют возбудить уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Максимально возможный срок лишения свободы по ней составляет пять лет.

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